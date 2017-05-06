Специалисты метрологической службы ЧФ получили уникальную подвижную лабораторию измерительной техники



Эмблема Черноморского флота

Источник: http://strikeua.com/ Эмблема Черноморского флотаИсточник: http://strikeua.com/

ЦАМТО, 5 мая. На Черноморском флоте принята в эксплуатацию подвижная лаборатория измерительной техники. Метрологический комплекс "на колесах" смонтирован на базе автомобиля "КамАЗ" и позволяет даже в полевых условиях с высоким качеством провести все необходимые проверки точности приборов.

В лаборатории – три автоматизированных рабочих места, четыре – не автоматизированных и два – выносных.

На них специалисты имеют возможность проверять радиоэлектрические средства измерений, весоизмерительные приборы, проводить линейно-угловые измерения в широком диапазоне.

Современная климат-система обеспечивает комфортные условия для работы. Состояние погодных условий контролируется при помощи впервые установленной на подобном комплексе метеостанции "Ива", сообщает пресс-служба Южного военного округа.