Динамическая часть форума "Армия-2017" будет значительно расширена
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Брифинг для иностранных военных атташе, посвящённый проведению III Международного военно-технического форума «Армия-2017» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот»
Источник: http://patriot-expo.ru/
ЦАМТО, 5 мая. В ходе динамической части Международного военно-технического форума "Армия-2017" будут продемонстрированы ходовые и огневые возможности образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) как Минобороны России, так и предприятий промышленности.
Учитывая проявленный на предыдущих форумах огромный интерес специалистов и посетителей к авиационной технике отечественного производства, в нынешнем году планируются пролеты авиации.
Также увеличится количество показательных выступлений авиационных пилотажных групп Воздушно-космических сил и подразделений Воздушно-десантных войск, в том числе и за счет выступлений иностранных пилотажных групп.
Впервые в рамках динамической программы форума спланирован ночной показ возможностей наземных комплексов ВВСТ с использованием осветительных боеприпасов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
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06.05.2017
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