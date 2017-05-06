Динамическая часть форума "Армия-2017" будет значительно расширена



Брифинг для иностранных военных атташе, посвящённый проведению III Международного военно-технического форума «Армия-2017» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот»

Источник: http://patriot-expo.ru/ Брифинг для иностранных военных атташе, посвящённый проведению III Международного военно-технического форума «Армия-2017» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот»Источник: http://patriot-expo.ru/

ЦАМТО, 5 мая. В ходе динамической части Международного военно-технического форума "Армия-2017" будут продемонстрированы ходовые и огневые возможности образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) как Минобороны России, так и предприятий промышленности.

Учитывая проявленный на предыдущих форумах огромный интерес специалистов и посетителей к авиационной технике отечественного производства, в нынешнем году планируются пролеты авиации.

Также увеличится количество показательных выступлений авиационных пилотажных групп Воздушно-космических сил и подразделений Воздушно-десантных войск, в том числе и за счет выступлений иностранных пилотажных групп.

Впервые в рамках динамической программы форума спланирован ночной показ возможностей наземных комплексов ВВСТ с использованием осветительных боеприпасов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.