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Новейшие истребители Су-35С Восточного военного округа выполнили летные задания в Арктической зоне

10.05.2017 ЦАМТО 118 0
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Истребитель Су-35С. Источник: ОАО «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина» (КнААПО)

ЦАМТО, 5 мая. Новейшие истребители Су-35С истребительного авиационного авиаполка Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, выполнили летные тактические задания в Арктической зоне. Ранее они совершили перелет на один из аэродромов округа на крайнем Севере.

В ходе учебно-тренировочных полетов пилоты Су-35С выполнили элементы сложного пилотажа, полета по заданному маршруту, пилотирования боевого самолета на предельно малых высотах и максимально допустимых высотах.

Полеты истребительной авиации округа носили плановый характер и проведены в соответствии с международными правовыми нормами, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
06.05.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Продукция
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
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Арктика

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