Возвращение дирижабля. Боевые аэростаты прикроют Россию от ракетного удара



Источник: © НПО "АВГУРЪ - РосАэроСистемы" Источник: © НПО "АВГУРЪ - РосАэроСистемы"

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости, Андрей Коц. Ровно 80 лет назад, 6 мая 1937 года, в США потерпел крушение немецкий дирижабль "Гинденбург", крупнейший аэростат своего времени. В результате взрыва водорода погибло 35 из 97 человек, находившихся на борту. Гибель "Гинденбурга" фактически стала концом короткой, но яркой эпохи пассажирских и грузовых коммерческих дирижаблей. Но в военных целях эти аэростаты продолжали использоваться на протяжении всего ХХ века и остаются востребованными в новом столетии.

Третий эшелон

Программы создания боевых дирижаблей в интересах вооруженных сил есть у многих развитых государств. Достоинства этих летательных аппаратов очевидны: большая грузоподъемность и дальность беспосадочных перелетов, меньший, чем у самолетов и вертолетов, расход топлива, высокая надежность, длительность нахождения в воздухе. Кроме того, для дирижаблей не нужна взлетно-посадочная полоса - запустить его можно практически с любой более-менее ровной площадки. К недостаткам аэростатов относятся низкая скорость (до 160 километров в час) и слабая маневренность, однако есть задачи, для которых эти факторы не играют критической роли.

В июле 2015 года советник первого заместителя генерального директора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев рассказал РИА Новости о начале работ над проектом дирижабля для нужд противоракетной обороны страны. Он может стать полноценным элементом системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), которая на сегодняшний день состоит из двух эшелонов - орбитальной спутниковой группировки и наземных радиолокационных станций.

"Основное преимущество дирижабля - это большая поверхность, на которой можно размещать антенные системы, - рассказал Владимир Михеев. - Эти локаторы могут фиксировать пуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР), траектории полета их головных частей. КРЭТ обеспечит электронную "начинку", а сам аэростат разрабатывает воздухоплавательный центр "Авгуръ".

Летательный аппарат Атлант-30 Источник: НПО "АВГУРЪ - РосАэроСистемы"

Речь идет о перспективном дирижабле "Атлант", первый полет которого запланирован на 2018 год. Он разрабатывается в трех модификациях - с грузоподъемностью 16, 60 и 170 тонн. Для военных нужд, скорее всего, будут использоваться более тяжелые модели. Заявлялось, что "Атланты" смогут работать на высотах до 10 тысяч метров - этого может быть достаточно для того, чтобы обнаружить боеголовку МБР на разгонном и финальном участках ее траектории.

Кроме того, большая грузоподъемность и дальность полета - до 5000 метров - позволит использовать эти дирижабли для транспортировки военной техники. Самый крупный "Атлант" по своей грузоподъемности превзойдет даже тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 - 170 тонн против 120-ти. Теоретически он сможет поднять в воздух три танка Т-90 с полным боекомплектом или восемь боевых машин пехоты БМП-3.

Замена спутникам

При этом "Атлант" - не самый необычный проект аэростата, который на сегодняшний день находится в стадии разработки. Перспективный беспилотный дирижабль "Беркут" от компании "Авгуръ" сможет подниматься на высоты 20-23 километра и оставаться в воздухе аж по три-четыре месяца! Такой длительности полета удалось достичь благодаря системе энергоснабжения от солнечных батарей. Его главными задачами будут обеспечение связи, высотная аэрофотосъемка, а также наблюдение за большими участками местности. Но в теории он может использоваться и для радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, целеуказания. Подобные летательные аппараты могли бы пригодиться, например, российской военной арктической группировке - в условиях многомесячного полярного дня "Беркут" не будет испытывать никаких проблем с энергообеспечением.

Высотная аэростатическая платформа "Беркут" Источник: НПО "АВГУРЪ - РосАэроСистемы"

В целом стратосферные дирижабли со временем смогут стать хорошей заменой спутникам сотовой связи как военного, так и гражданского назначения. Аэростат, зависший на высоте 20 километров, способен обеспечивать устойчивую связь на дальностях до 760 километров. При этом дирижабли стоят дешевле спутников, для их запуска не нужна ракета-носитель, они не захламляют орбиту после завершения срока эксплуатации. А в случае поломки аэростат можно посадить на землю для ремонта.

Проект высотного дирижабля на солнечной энергии Источник: ЦАГИ

В разные годы свои проекты стратосферных дирижаблей двойного назначения представляли Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского, Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики, НПФ "Аэростатика" и ряд других предприятий. Однако пока ни один из них не был реализован. Более того, в мире нет ни одного действующего стратосферного дирижабля. Авиаконструкторам пока не удалось создать достаточно надежные солнечные батареи необходимых габаритов, способные длительное время обеспечивать автономность работы аэростата.

А как у них?

В США программы военных дирижаблей развиваются по двум направлениям - тактическому и стратегическому. К первому относятся мини-аэростаты Combat SkySat Phase 1 массой всего два килограмма, которые уже использовались в Ираке. Они обеспечивали радиосвязь между наземными подразделениями в радиусе 320 километров. В планах американских военных - увеличить грузоподъемность этих "малюток", чтобы на них можно было установить дополнительное оборудование. Например, видеокамеры высокого разрешения. Стоимость одного аэростата - всего около двух тысяч долларов. Они могли бы стать дешевой альтернативой разведывательным беспилотникам.

Система Combat SkySat UHF Retrans Источник: CC BY 2.0 / U.S. Army Alaska (USARAK) / The Combat SkySat UHF Retrans System

К стратегическому направлению относятся стратосферные дирижабли, например, проект Stratelite. Эта телекоммуникационная платформа для поддержки связи на площади около 800 тысяч квадратных километров в производство так и не пошла - гражданский заказчик счел ее слишком дорогой и сложной в производстве. Схожая судьба постигла и сверхтяжелый транспортный дирижабль Walrus, разработкой которого занималось Агентство передовых оборонных исследовательских проектов Пентагона (DARPA). Этот левиафан должен был поднимать в воздух груз от 500 до 1000 тонн и перевозить его на дальность 22 тысячи километров за неделю. В настоящий момент американские ученые занимаются созданием разведывательного дирижабля, способного работать на высотах около 80 километров, то есть на верхних границах стратосферы.

В США было и несколько проектов военных высотных дирижаблей, которые планировалось вооружить крылатыми ракетами и корректируемыми авиабомбами, однако от них отказались еще на стадии разработки концепции - огромные неповоротливые аэростаты стали бы слишком легкой целью для средств ПВО вероятного противника.

Эту проблему намеревается решить Китай, испытавший в 2015 году дирижабль Yuanmeng, который в будущем, как заявляется, сможет подниматься аж на 100 километров - высоту, недосягаемую для существующих зенитно-ракетных комплексов. Этот летательный аппарат будет наполнен 18 тысячами кубометров гелия и сможет находиться в воздухе до 48 часов. Немного, но "шороху" при наличии мощного вооружения он навести сможет: западные журналисты уже окрестили этого гиганта "охотником за авианосцами".

Свои проекты дирижаблей двойного назначения представляли и европейские концерны. Немецкая компания Cargolifter AG еще в конце 90-х начала разработку аэростата Cargolifter CL160, способного перевозить 160 тонн груза на расстояние в 10 тысяч километров. Однако построен он так и не был - компания разорилась в 2002 году. А возведенный для дирижабля огромный ангар длиной 160, шириной 220 и высотой 106 метров в Висбадене превратили в парк развлечений "Тропические острова".

Приспособить аэростаты для военных нужд пытались и в Белоруссии. Еще в 2005 году там началось проектирование многоцелевого разведывательного дирижабля, способного заменить самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. Утверждалось, что шесть таких аэростатов смогут полностью контролировать обстановку в воздушном пространстве страны. Однако об этом проекте с тех пор так ничего и не было слышно.