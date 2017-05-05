Дивизии РВСН перевооружат на ракетные комплексы пятого поколения за 10 лет
|
|
Источник: © Фото : пресс-служба Минобороны РФ
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. До 2027 года все ракетные дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) будут перевооружены на ракетные комплексы 5-го поколения, сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.
Как сообщается в релизе, об этом на мероприятиях, посвященных 72-летию победы в Великой Отечественной войне, во Власихе рассказал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
"Создание и принятие на вооружение нового ракетного комплекса с тяжелой ракетой, а также новых комплексов с ракетами более легкого класса, полностью изменит состав ударной группировки РВСН: до 2027 года все ракетные дивизии будут перевооружены на ракетные комплексы 5-го поколения", - говорится в сообщении МО РФ.
|
05.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.05.2017 Китай провел испытание ракеты нового типа
10.05.2017 Новейший истребитель МиГ-35 успешно проходит испытания - Минобороны РФ
10.05.2017 Разработанный Минобороны ранозаживляющий гель тестируют в условиях Арктики
10.05.2017 В Стамбуле открылась международная выставка вооружений IDEF-2017
10.05.2017 Россия предложила Турции купить С-400 по цене $500 млн за дивизион
10.05.2017 Модернизация украинских танков Т-64БВ для участия в соревнованиях Strong Europe Tank Challenge
10.05.2017 Валерий Побежимов: «Шойгу – это сибиряк, что вы! Он всех вытащит и всех победит»
10.05.2017 "Свобода" и "Независимость" запутывают противника непредсказуемостью