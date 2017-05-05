Дивизии РВСН перевооружат на ракетные комплексы пятого поколения за 10 лет



Источник: © Фото : пресс-служба Минобороны РФ Источник: © Фото : пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. До 2027 года все ракетные дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) будут перевооружены на ракетные комплексы 5-го поколения, сообщает в пятницу департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Как сообщается в релизе, об этом на мероприятиях, посвященных 72-летию победы в Великой Отечественной войне, во Власихе рассказал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Создание и принятие на вооружение нового ракетного комплекса с тяжелой ракетой, а также новых комплексов с ракетами более легкого класса, полностью изменит состав ударной группировки РВСН: до 2027 года все ракетные дивизии будут перевооружены на ракетные комплексы 5-го поколения", - говорится в сообщении МО РФ.