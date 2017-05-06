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"Вертолеты России" сообщили, когда Египет примет решение по покупке Ка-52К

10.05.2017 РИА Новости 119 0
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Вертолет Ка-52К Катран. Архивное фото
Источник: © Фото : Виталий Кузьмин

АРСЕНЬЕВ (Приморский край), 5 мая - РИА Новости. Решение о приобретении Египтом российских корабельных вертолетов Ка-52К для вертолетоносцев типа "Мистраль" может быть принято до конца мая этого года, заявил журналистам в пятницу гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Конкурсная процедура находится в завершающей стадии, и я думаю, что в течение мая мы узнаем результат данного тендера. Мы, конечно, понимаем, что наша техника по летно-техническим характеристикам лучше, чем техника конкурентов", - сказал Богинский, отвечая на вопрос журналиста.

При положительном результате тендера, в конце мая 2017 года специалисты "Рособоронэкспорта" начнут обсуждать с Египтом дополнительные вопросы касательно закупки, заявил глава холдинга.

Вертолет Ка-52 "Аллигатор" - это модификация ударного вертолета Ка-50 "Черная акула". Он предназначен для обнаружения и распознавания различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей, уничтожения бронетехники, вертолетов и низколетящих малоскоростных самолетов противника.

Основной особенностью корабельной версии Ка-52 является несущая система, позволяющие складывать лопасти вертолета и таким образом уместиться в ангар корабля типа "Мистраль".
06.05.2017
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принадлежат РИА Новости
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Мистраль (Mistral)
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