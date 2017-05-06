ЦАМТО: Ка-52К может победить в тендере для египетских "Мистралей"
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Источник: © РИА Новости . Пресс-служба Северного флота/Андрей Лузик
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские палубные вертолеты Ка-52К - наиболее предпочтительное предложение, которое может принять Египет для оснащения своих кораблей типа "Мистраль", заявил РИА Новости в пятницу официальный представитель Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).
Ранее гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский объявил, что решение о приобретении Египтом вертолетов для "Мистралей" может быть принято до конца мая.
"Учитывая, что находящиеся сегодня у Египта "Мистрали" в свое время предназначались для поставки именно в Россию, они специально адаптированы для базирования и эксплуатации на них именно вертолетов Ка-52К, которые в свою очередь тоже были построены для базирования на кораблях этого типа", - сказал представитель ЦАМТО.
Он отметил, что подпалубные ангары египетских "Мистралей" спроектированы именно под российские вертолеты.
Ка-52К представитель ЦАМТО назвал одной из лучших по тактико-техническим характеристикам машин в своем классе, выдающейся с точки зрения решения боевых задач.
Купленные Египтом у Франции два "Мистраля" были построены по российскому заказу, но так и не поставлены в Россию из-за обострения ситуации на Украине.
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06.05.2017
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