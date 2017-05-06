Минобороны опубликовало видео полета Ту-95 возле Аляски



Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министерство обороны опубликовало кадры полета стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-35С возле Аляски.

Маршрут самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов.

Как отмечает ведомство, полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и не нарушают границ других государств.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на официальные военные источники сообщил, что американские ВВС поднимались на перехват Ту-95 и Су-35 в районе Аляски. Российские самолеты не были вооружены и все время оставались в международном воздушном пространстве. В Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявили РИА Новости, что полет был "профессиональным и безопасным".