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Минобороны опубликовало видео полета Ту-95 возле Аляски

10.05.2017 РИА Новости 118 0
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Стратегический турбовинтовой бомбардировщик Ту-95МС
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министерство обороны опубликовало кадры полета стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-35С возле Аляски.



Маршрут самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов.

Как отмечает ведомство, полеты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и не нарушают границ других государств.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на официальные военные источники сообщил, что американские ВВС поднимались на перехват Ту-95 и Су-35 в районе Аляски. Российские самолеты не были вооружены и все время оставались в международном воздушном пространстве. В Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) заявили РИА Новости, что полет был "профессиональным и безопасным".
06.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Продукция
Су-35
Су-35С
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ

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