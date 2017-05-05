В России в 2017 году начнут готовить зарубежных операторов вертолетов Ка-52
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Вертолеты Ка-52
Источник: РИА Новости
АРСЕНЬЕВ (Приморский край), 5 мая - РИА Новости. Центр подготовки первых зарубежных операторов российских ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" будет запущен в 2017 году на базе авиастроительного предприятия "Прогресс" (Арсеньев), заявил журналистам в пятницу управляющий директор завода Юрий Денисенко.
"С целью выполнения обязательств по экспортному контракту на предприятии проводится реконструкция авиационного учебного центра, который в этом году примет первых военных специалистов из-за рубежа. Кроме того, для их подготовки к управлению новыми вертолетами ведется реконструкция аэродромной базы летно-испытательной станции", - заявил он в ходе встречи с гендиректором холдинга "Вертолеты России" Андреем Богинским.
В декабре 2015 года занимавший на тот момент пост гендиректора компании Александр Михеев в интервью корпоративному журналу холдинга "Вертолеты России" заявлял о заключении контракта на поставку вертолетов Ка-52 "Аллигатор" Египту.
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05.05.2017
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