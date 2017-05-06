Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" прибыл с визитом в Таиланд
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Источник: © РИА Новости . Виталий Аньков
БАНГКОК, 5 мая - РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота России в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" в пятницу прибыл в порт Саттахип на восточном побережье Таиланда, сообщили РИА Новости в штабе Восточной флотилии таиландских военно-морских сил.
Визит кораблей, с 1 апреля выполняющих задачи дальнего похода, посвящен дальнейшему развитию военно-морского сотрудничества между Россией и Таиландом. Ранее отряд российских кораблей совершил заходы в Южную Корею (порт Пусан) и на Филиппины (порт Манилы).
Коммерческий порт Саттахип частично используется соседней с ним военно-морской базой Саттахип, крупнейшей таиландской военной базой на берегах Сиамского залива. В частности, там базируется флагман таиландских военно-морских сил авианосный крейсер "Чакри Нарыбет".
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06.05.2017
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