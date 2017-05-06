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Индия запустила коммуникационный спутник GSAT-9

10.05.2017 ИТАР-ТАСС 113 0
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ISRO
Эмблема индийской организации космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization)
Источник: galaxywire.net

По данным Индийской организации космических исследований, спутник, жизненный цикл которого составляет более 12 лет, обошелся Индии в $35 млн

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Коммуникационный спутник GSAT-9, который будет предоставлять услуги связи странам Южной Азии, успешно запущен и выведен на геостационарную орбиту Индийской организацией космических исследований (ISRO). Об этом сообщил официальный представитель ISRO.

"Сегодня в 16.57 с космодрома на острове Шрихарикота в штате Андхра-Прадеш стартовала ракета-носитель GSLV-F09 с криогенным двигателем, которая успешно вывела на орбиту более чем двухтонный сателлит GSAT-9, появления которого в небе с нетерпением ожидала вся Южная Азия, - заявил он. - После запуска потребовалось около 25 минут для окончательного отделения спутника и его размещения на орбитальной позиции 48 градусов восточной долготы".

По данным ISRO, этот спутник - подарок странам - партнерам по Южно-Азиатской ассоциации регионального сотрудничества (СААРК) - обошелся Индии в 2,35 млн рупий (около $35 млн). Его жизненный цикл составляет более 12 лет.

С успешным запуском ученых поздравил премьер-министр Индии, а также лидеры стран, подключившихся к этому амбициозному проекту. "Это важный шаг Индии по расширению сотрудничества со всей Южной Азией, - подчеркнул Нарендра Моди. - GSAT-9, который предоставит услуги в важнейших сферах, в частности в картографировании природных ресурсов, в поддержании надежной высокоскоростной связи, будет способствовать прогрессу всего региона". О намерении Индии безвозмездно предоставить этим странам продукт собственной космической индустрии он объявил еще в 2014 году.

Премьер-министр Бутана Церинг Тогбай отметил, что "этот щедрый подарок от Индии является символом подлинного сотрудничества и дружбы, впечатляющей вехой в мировой истории". По мнению премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины Вазед, "запуск этого спутника изменил лицо Южной Азии". Президент Афганистана Ашраф Гани, комментируя запуск, заявил, что "преимущества сотрудничества перевешивают преимущества конкуренции, сегодня страны региона перешли от разговоров к реальным действиям".
06.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Афганистан
Бангладеш
Бутан
Индия
Продукция
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