Роскосмос выделит 31 млн рублей на участие в авиасалоне в Ле-Бурже
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Источник: © AP Photo/Francois Mori
На мероприятии будут представлены экспозиции РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс", корпорации "ВНИИЭМ" и НПО им. Лавочкина
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" потратит более 31 млн рублей на участие в авиакосмическом салоне в Ле-Бурже во Франции, говорится в конкурсной документации, размещенной на сайте госзакупок.
Общая площадь экспозиции Роскосмоса на авиасалоне составит 165 кв. метров.
На этой территории будут размещены экспозиции РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс", корпорации "ВНИИЭМ" и НПО им. Лавочкина.
На объединенном стенде предприятий ракетно-космической отрасли будут представлены макеты пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Федерация", Международной космической станции и полноразмерный макет первого спутника ПС-1, четыре макета ракет семейства "Союз", макеты космических аппаратов "Ресурс-П", "Обзор-Р", "Бион-М", "Аист-2Д", "Канопус-В", "Метеор-М", "Ломоносов", "Электро-Л", макеты спутников для фундаментальных космических исследований "Спектр-Р", "Спектр-РГ", "Спектр-УФ", макет лунной посадочной станции "Луна-Глоб".
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06.05.2017
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