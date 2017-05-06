МО РФ: заявления военных США об угрозе РФ для Америки основаны на риторике холодной войны



Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Ранее глава Командования специальных операций ВС США генерал Реймонд Томас заявил, что Пентагон рассматривает Россию как стратегического соперника

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Заявления генерала США Реймонда Томаса о том, что РФ является одной из основных угроз для Америки, основаны на стереотипах холодной войны. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России (МО РФ) генерал-майор Игорь Конашенков.

"Зашоренность отдельных пентагоновских генералов на стереотипах холодной войны, как и непонимание ими реальных угроз безопасности, не должны удивлять. Нас часто спрашивают, чем офицеры российских Сил специальных операций отличаются от американских коллег. Мы всегда подчеркиваем, что главными качествами российских офицеров являются ум и решительность", - говорится в сообщении.

По мнению представителя Минобороны РФ, из выступления генерала Томаса нетрудно понять, что в Пентагоне "требования к военнослужащим сил специальных операций иные". "Вероятно, поэтому, они пытаются компенсировать их ястребиной антироссийской риторикой в лучших традициях холодной войны", - добавил Игорь Конашенков.

Ранее глава Командования специальных операций ВС США генерал Реймонд Томас заявил, что Пентагон рассматривает Россию как стратегического соперника и одну из пяти основных угроз для Америки. По мнению Томаса, "стратегическое соперничество" Вашингтона с Москвой "наиболее выражено на постсоветском пространстве, где Россия", по его утверждению, "проявляет готовность агрессивно ограничивать (активность) американских и западных институтов". Генерал полагает, что при этом российская сторона "особенно умело пользуется нетрадиционными подходами для продвижения своих интересов". По его словам, "спецназ зачастую представляет собой вполне естественный вариант нетрадиционного ответа".