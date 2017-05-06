Минобороны РФ не исключает жестких мер для нарушителей зон деэскалации в Сирии



Война в Сирии

Источник: AP Photo/Hassan Ammar Война в СирииИсточник: AP Photo/Hassan Ammar

В Генштабе сообщили, что по всем инцидентам будут проводиться расследования, после чего будут приняты решения о мерах воздействия в отношении нарушителей

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. В Минобороны России не исключили огневых мер поражения в отношении нарушителей в зонах деэскалации в Сирии. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов.

"По всем инцидентам нарушений в зонах деэскалации в Сирии будут проводиться расследования, по результатам которых будет приниматься решение о мерах воздействия в отношении нарушителей не исключающее подавление огневыми средствами", - сказал генерал.

Меморандум о создании зон деэскалации подписали в четверг в Астане глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель министра иностранных дел Турции по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал, заместитель министра иностранных дел Ирана по делам арабо-африканских стран Хосейн Джабери Ансари.