Минобороны РФ не исключает жестких мер для нарушителей зон деэскалации в Сирии
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Война в Сирии
Источник: AP Photo/Hassan Ammar
В Генштабе сообщили, что по всем инцидентам будут проводиться расследования, после чего будут приняты решения о мерах воздействия в отношении нарушителей
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. В Минобороны России не исключили огневых мер поражения в отношении нарушителей в зонах деэскалации в Сирии. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Станислав Гаджимагомедов.
"По всем инцидентам нарушений в зонах деэскалации в Сирии будут проводиться расследования, по результатам которых будет приниматься решение о мерах воздействия в отношении нарушителей не исключающее подавление огневыми средствами", - сказал генерал.
Меморандум о создании зон деэскалации подписали в четверг в Астане глава российской делегации, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, заместитель министра иностранных дел Турции по Ближнему Востоку и Африке Седат Онал, заместитель министра иностранных дел Ирана по делам арабо-африканских стран Хосейн Джабери Ансари.
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06.05.2017
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