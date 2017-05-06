Руководство "Алмаз-Антея" поздравило с 85-летием одно из старейших предприятий отрасли



Источник: © Михаил Метцель/ТАСС Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

Гендиректор концерна Ян Новиков пожелал руководству, всему коллективу и ветеранам Долгопрудненского научно-производственное предприятия всего самого доброго

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Одному из старейших предприятий российского оборонно-промышленного комплекса - Долгопрудненскому научно-производственному предприятию (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") - в пятницу исполнилось 85 лет. Глава "Алмаз-Антея" поздравил руководство, трудовой коллектив и ветеранов предприятия с этой знаменательной датой, сообщает пресс-служба холдинга.

"Сегодня ПАО "ДНПП" является уникальным предприятием российского оборонно-промышленного комплекса, которое не только целенаправленно трудится над выполнением государственной программы вооружения, но и занимает прочные позиции на рынке продукции гражданского назначения. Предприятие уверенно наращивает ежегодные объемы производства благодаря грамотному руководству, высококвалифицированным кадрам, мощной материально-технической базе, внедрению современных технологий", - приводятся в сообщении слова генерального директора концерна "Алмаз-Антей" Яна Новикова.

По его словам, восемьдесят пять лет для предприятия - "возраст почтенный, свидетельствующий об устойчивой работе, профессионализме и высокой квалификации руководящего звена, инженеров и рабочих".

Как отмечается в сообщении, прошлое и настоящее ПАО "ДНПП" неразрывно связано с историей развития оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Со дня своего основания предприятие обеспечивало и обеспечивает защитников Отечества огромной номенклатурой изделий - от бомбардировщиков и легких самолетов, крепивших оборону нашей Родины во время тяжелых и кровопролитных боев Великой Отечественной войны, до самых современных зенитных управляемых ракет, охраняющих мирное небо в наши дни.

В пресс-службе "Алмаз-Антея" добавили, что Ян Новиков пожелал руководству, всему коллективу и ветеранам Долгопрудненского научно-производственное предприятия доброго здоровья, счастья, благополучия, творческого вдохновения, новых трудовых успехов на благо Отечества.