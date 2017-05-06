Российские бомбардировщики прошли вдоль Алеутских островов над нейтральными водами
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Российский стратегический бомбардировщик Ту-95МС
Источник: The Aviationist
В Минобороны РФ подчеркнули, что все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Стратегические российские ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации 4 мая выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов, сообщили в пятницу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"4 мая 2017 года стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации в сопровождении многоцелевых истребителей Су-35С выполнили плановые полеты над нейтральными водами акватории Тихого океана вдоль Алеутских островов", - говорится в сообщении.
Летчики дальней авиации, согласно утвержденному плану, регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана как с базовых, так и с оперативных аэродромов.
"Все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств", - подчеркивает Минобороны РФ.
В российском оборонном ведомстве обратили внимание на заявление представителя Командования воздушно-космической обороны Северной Америки Эшли Пека, который отметил, что "полет российских бомбардировщиков Ту-95 и истребителей Су-35 около берегов Аляски был профессиональным и безопасным".
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06.05.2017
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