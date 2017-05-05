Новейшие истребители Су-35С ВВО отработали сложный пилотаж в Арктической зоне
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Истребитель Су-35С постройки 2014 года (красный бортовой номер "26") из состава 23-го истребительного авиационного полка 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 3-го командования ВВС и ПВО России во время промежуточной посадки на аэродроме Большое Савино (Пермь) во время перелета из Дземги в Липецк. 29-30.03.2015
Источник: Kirill M / russianplanes.net
Пилоты во время учебно-тренировочных полетов отработали элементы сложного пилотажа, сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев
ВЛАДИВОСТОК, 5 мая. /ТАСС/. Новейшие истребители Су-35С Восточного военного округа (ВВО) выполнили элементы сложного пилотажа и полеты на предельно малых и максимально допустимых высотах в Арктической зоне, сообщил в пятницу начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"Новейшие истребители Су-35С истребительного авиационного авиаполка Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, выполнили летные тактические задания в Арктической зоне. Ранее они совершили перелет на один из аэродромов округа на Крайнем Севере", - сообщил Гордеев.
Он уточнил, что пилоты во время учебно-тренировочных полетов отработали элементы сложного пилотажа, полеты по заданному маршруту и пилотирования боевого самолета на предельно малых и максимально допустимых высотах. Полеты истребительной авиации округа проводились в соответствии с международными правовыми нормами, отметил Гордеев.
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05.05.2017
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