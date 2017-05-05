Новый двигатель Р6: сборка запланирована в июне

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Источник: http://kamaz.org/ Логотип ПАО «КАМАЗ»Источник: http://kamaz.org/

Десять опытных образцов новых моторов Р6 будут собраны на заводе двигателей «КАМАЗа» (входит в Госкорпорацию Ростех) уже в июне.

Выполнен большой объём работ по сборке нового конвейера. Появились операции подсборки узлов и деталей, расположенные вне конвейера, а также линия сборки головки блока цилиндров. Для проведения пусконаладочных работ на завод приедут специалисты фирмы Thyssen Krause (электрики, электронщики, механики). Также началась сборка столов для подачи деталей в зону конвейера и установка спутников для транспортирования двигателя по конвейеру. По словам главного технолога проекта «Тибет» Владимира Баринова, спутник – это узел, на котором ставится блок цилиндров.

«Затем этот блок на каждой последующей операции обрастает новыми деталями, которые устанавливаются на двигатель: коленчатый вал, головка блока, маховик, картер маховика и другие, – пояснил он. – Совершив полный оборот на конвейере, спутник выйдет с уже готовым двигателем, который пойдёт на испытательную станцию». На первом этапе работы конвейера планируется установить около 30 спутников, а с увеличением мощностей до 30 тысяч двигателей их число возрастёт. Вся работа на линии будет максимально информативной и наглядной. Уже появились первые мониторы, на которые будет выводиться информация о техпроцессе, номере двигателя, требуемом и фактическом моменте затяжки и т.д. Информация с мониторов будет стекаться на единый информационный сервер.

Кроме нового сборочного конвейера работа продолжается ещё на трёх участках. На линию блока цилиндров приехали специалисты фирмы Heller для проверки качества изготовления полов и фундаментов. Во второй половине мая здесь начнётся монтаж оборудования. На линии головки блока цилиндров уже установлены шесть обрабатывающих центров. Здесь проводят пусконаладочные работы. Также сдана в эксплуатацию измерительная машина Zeiss. На ней будет производиться контроль всех параметров головки блока цилиндров. В мае работе на этом высокоточном оборудовании начнут обучать специалистов завода. Кроме этого, для каждой детали нового двигателя будет установлено своё измерительное оборудование межоперационного и финишного контроля. Система контроля Q-DAS обеспечит независимый контроль и анализ качества изготовления деталей. К примеру, выдаст анализ о том, что нужно поднастроить режущий инструмент или станок.

На линии стыковки, доукомплектовки и окраски двигателей завершается заливка полов. Особенность этой линии в том, что она предусмотрена не только для новых рядных двигателей, но и для всех других выпускаемых моторов КАМАЗ и Cummins. Оборудование сюда уже поступает. Монтаж начнётся в мае и продлится около трёх месяцев.