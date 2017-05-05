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Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский посетил авиакомпанию «Прогресс»

05.05.2017 АО «Вертолеты России» 523 0
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Вертолет Ка-52
Опытный образец боевого вертолета Ка-52 с бортовым номером "51 желтый" (серийный номер 01-01), оснащенный новой оптико-электронной прицельной системой ОЭС-52 разработки АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения». Щелково, 10.08.2016
Источник: Nokilay / aviaforum.ru

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех») Андрей Богинский в ходе рабочей поездки посетил Арсеньевскую авиационную компанию «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина. На предприятии он осмотрел цех окончательной сборки после проведенной реконструкции, а также проверил ход реализации Гособоронзаказа и готовность завода к выполнению обязательств по первому экспортному контракту.


В ходе своего первого приезда на предприятие в качестве генерального директора холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский осмотрел очередную партию вертолетов Ка-52 «Аллигатор», которые в настоящий момент готовят к передаче Министерству обороны РФ в рамках исполнения действующего до 2020 года государственного контракта.


«В текущем году перед руководством и коллективом «Прогресса» стоит много новых задач. Сотрудники предприятия ответственно подходят к производству боевых вертолетов, предназначенных как для Министерства обороны РФ, так и для поставок за рубеж. Сегодня на предприятии полным ходом идет модернизация, внедряются современные технологии, обновляется парк оборудования. Благодаря этому «Прогресс» выходит на ведущие позиции среди авиастроительных предприятий мира, а продукция компании соответствует всем мировым стандартам», - заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.


Особое внимание в ходе встречи Андрея Богинского с руководством предприятия было уделено готовности завода «Прогресс» к работе на экспорт. «С целью выполнения обязательств по экспортному контракту на предприятии проводится реконструкция авиационного учебного центра, который в этом году примет первых военных специалистов из-за рубежа. Кроме того, для их подготовки к управлению новыми вертолетами ведется реконструкция аэродромной базы летно-испытательной станции», - рассказал управляющий директор «Прогресса» Юрий Денисенко.


В ходе посещения предприятия Андрей Богинский оценил результаты масштабной модернизации, которая ведется на предприятии в Арсеньеве в рамках федерально-целевой программы «Техническое перевооружение (реконструкция) производства ПАО ААК «Прогресс». В частности, его вниманию был представлен обновленный цех окончательной сборки, производственная мощность которого после проведенной реконструкции увеличилась в два раза. Генеральный директор холдинга также осмотрел обновленный авиационный учебный центр предприятия, который в этом году примет первых военных иностранных специалистов для их подготовки к практическому управлению вертолетами Ка-52 «Аллигатор».


Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» серийно выпускается для нужд Министерства обороны Российской Федерации с 2010 года. Вертолет предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине, в любых погодных условиях и в любое время суток.


Вертолет оснащен самой современной авионикой и мощным вооружением, которое может конфигурироваться под различные боевые задачи, а соосная схема несущих винтов позволяет ему эффективно маневрировать и выполнять сложные фигуры пилотажа. Кроме того, Ка-52 «Аллигатор» снабжен системой радиоэлектронной защиты и устройствами снижения заметности, а также средствами активного противодействия.
05.05.2017
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
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Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ

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