Польша: увеличить армию до 200 тыс солдат и военные расходы до 2,5% ВВП
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Флаги Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений
Источник: AP Photo/ Alik Keplicz
Министерство обороны Польши обнародовало новый законопроект, предполагающий, рост расходов на оборону до 2,2% ВВП к 2020 году с последующим увеличением до 2,5% ВВП до 2030 года. Этот показатель соответствует положениям Стратегии ответственного развития, проводимой польским правительством.
Согласно новому законопроекту, верхний предел количества военнослужащих установлен на уровне 200 тыс. человек (по сравнению с 150 тыс. в настоящее время), в том числе 130 тыс. профессиональных солдат. остальные — компонент территориальной обороны польской армии.
Увеличение расходов на оборону выше уровня 2% ВВП является необходимым условием для технологического и организационного развития польских Вооруженных сил.
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03.05.2017
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