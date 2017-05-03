Польша: увеличить армию до 200 тыс солдат и военные расходы до 2,5% ВВП



Флаги Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений

Источник: AP Photo/ Alik Keplicz Флаги Польши и НАТО на польском танке во время совместных ученийИсточник: AP Photo/ Alik Keplicz

Министерство обороны Польши обнародовало новый законопроект, предполагающий, рост расходов на оборону до 2,2% ВВП к 2020 году с последующим увеличением до 2,5% ВВП до 2030 года. Этот показатель соответствует положениям Стратегии ответственного развития, проводимой польским правительством.

Согласно новому законопроекту, верхний предел количества военнослужащих установлен на уровне 200 тыс. человек (по сравнению с 150 тыс. в настоящее время), в том числе 130 тыс. профессиональных солдат. остальные — компонент территориальной обороны польской армии.

Увеличение расходов на оборону выше уровня 2% ВВП является необходимым условием для технологического и организационного развития польских Вооруженных сил.