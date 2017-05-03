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Польша: увеличить армию до 200 тыс солдат и военные расходы до 2,5% ВВП

05.05.2017 BSBlog 331 0
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Флаги Польши и НАТО
Флаги Польши и НАТО на польском танке во время совместных учений
Источник: AP Photo/ Alik Keplicz

Министерство обороны Польши обнародовало новый законопроект, предполагающий, рост расходов на оборону до 2,2% ВВП к 2020 году с последующим увеличением до 2,5% ВВП до 2030 года. Этот показатель соответствует положениям Стратегии ответственного развития, проводимой польским правительством.


Согласно новому законопроекту, верхний предел количества военнослужащих установлен на уровне 200 тыс. человек (по сравнению с 150 тыс. в настоящее время), в том числе 130 тыс. профессиональных солдат. остальные — компонент территориальной обороны польской армии.


Увеличение расходов на оборону выше уровня 2% ВВП является необходимым условием для технологического и организационного развития польских Вооруженных сил.
03.05.2017
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принадлежат BSBlog
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Страны
Польша
Проекты
2020-й год

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