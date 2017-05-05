F-35 в цифрах
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F-35 на режиме висения над палубой вертолетоносца «Уосп», октябрь 2011 года
Источник: David Alexander / Reuters
Сборка истребителей F-35 проводится на трех заводах - в Форт-Уорт (Техас, США), Камери (Италия) и Нагоя (Япония).
- Истребители уже базируются в четырех странах
- Пилоты 8 стран летают на F-35
- 11 стран покупают F-35
- Эти самолеты уже размещены на 12 базах
- Цена самолета упала в среднем на 60%
- Произведено более 200 самолетов этого типа
- Полностью подготовлены 400 пилотов и 4000 техников
- в 2022 году будут летать более 1000 истребителей этого типа
- F-35C налетали более 10 тыс часов
- F-35B налетали более 25 тыс часов
- F-35A налетали более 55 тыс часов
- Итого - более 90 тыс часов летного времени
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04.05.2017
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Комментариев 3, отображено с 1 по 3
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Хулио Петрович
245
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№1
05.05.2017 17:30
А сколько было заявлений о том, что-де этот самолёт "баснословно дорогой", что его конструкция самая неудачная из неудачных, что... (дальше желающий может найти много российских "поганок" про F-35 в Интернете). Но, как не уговаривала себя Россия в "негодности" нового истребителя, как не насмехалась над США по этому поводу, а новый самолёт уже полным ходом производится и ставится на вооружение. Я думаю, соответствующие российские круги мечтали бы о таких заказах!
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STEPAN.KRT
288
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№2
05.05.2017 17:38
Цитата, Хулио Петрович сообщ. №1
Я думаю, соответствующие российские круги мечтали бы о таких заказах!Полностью согласен так как пилят бабки на этом самолете, это мечта соответствующих кругов...
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Враг
7985
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№3
05.05.2017 20:35
Цитата, STEPAN.KRT сообщ. №2
Полностью согласен так как пилят бабки на этом самолете, это мечта соответствующих кругов...С такой "логикой" вообще всегда и все пилят деньги.
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