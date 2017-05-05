F-35 в цифрах

Хулио Петрович 245

№1 05.05.2017 17:30 А сколько было заявлений о том, что-де этот самолёт "баснословно дорогой", что его конструкция самая неудачная из неудачных, что... (дальше желающий может найти много российских "поганок" про F-35 в Интернете). Но, как не уговаривала себя Россия в "негодности" нового истребителя, как не насмехалась над США по этому поводу, а новый самолёт уже полным ходом производится и ставится на вооружение. Я думаю, соответствующие российские круги мечтали бы о таких заказах!