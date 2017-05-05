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F-35 в цифрах

05.05.2017 Военный паритет 923 3
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F-35
F-35 на режиме висения над палубой вертолетоносца «Уосп», октябрь 2011 года
Источник: David Alexander / Reuters

Сборка истребителей F-35 проводится на трех заводах - в Форт-Уорт (Техас, США), Камери (Италия) и Нагоя (Япония).



  • Истребители уже базируются в четырех странах
  • Пилоты 8 стран летают на F-35
  • 11 стран покупают F-35
  • Эти самолеты уже размещены на 12 базах
  • Цена самолета упала в среднем на 60%
  • Произведено более 200 самолетов этого типа
  • Полностью подготовлены 400 пилотов и 4000 техников
  • в 2022 году будут летать более 1000 истребителей этого типа
  • F-35C налетали более 10 тыс часов
  • F-35B налетали более 25 тыс часов
  • F-35A налетали более 55 тыс часов
  • Итого - более 90 тыс часов летного времени
04.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
США
Япония
Продукция
F-35
F-35A
F-35B
F-35C

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Комментариев 3, отображено с 1 по 3
UA
Хулио Петрович
245
№1
05.05.2017 17:30
А сколько было заявлений о том, что-де этот самолёт "баснословно дорогой", что его конструкция самая неудачная из неудачных, что... (дальше желающий может найти много российских "поганок" про F-35 в Интернете). Но, как не уговаривала себя Россия в "негодности" нового истребителя, как не насмехалась над США по этому поводу, а новый самолёт уже полным ходом производится и ставится на вооружение. Я думаю, соответствующие российские круги мечтали бы о таких заказах!
-2
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KZ
STEPAN.KRT
288
№2
05.05.2017 17:38
Цитата, Хулио Петрович сообщ. №1
Я думаю, соответствующие российские круги мечтали бы о таких заказах!
  Полностью согласен так как пилят бабки на этом самолете, это мечта соответствующих кругов...
0
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RU
Враг
7985
№3
05.05.2017 20:35
Цитата, STEPAN.KRT сообщ. №2
Полностью согласен так как пилят бабки на этом самолете, это мечта соответствующих кругов...
С такой "логикой" вообще всегда и все пилят деньги.
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