Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

БАС и системы "Зумвалта"

05.05.2017 Военный паритет 608 0
0
Понравилась новость?
 0
Палубный беспилотник Х-47В
Источник: defensesystems.com

В США разрабатывается беспилотная авианосная управляющая система (Unmanned Carrier Mission Control System - UMCS), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на upi.com (4 мая).

Первая фаза испытаний была проведена 11 апреля (программное обеспечение, средства связи и оптико-электронная камера). Проект предназначен для отработки воздушной дозаправки от беспилотных систем палубного базирования в интересах ВМС США. Отмечается, что программной базой стали командные и управляющие системы, используемые на новейших эсминцах класса DDG-1000 Zumwalt. Эти системы должны обеспечить легкую интеграцию корабельного оборудования с БАС (беспилотные авиационные системы).

Таким образом, ставится задача обеспечить максимальную совместимость новейших беспилотных систем с современным корабельным оборудованием. Конечной целью программы станет создание беспилотников-заправщиков, которые будут передавать топливо ударным истребителям, стартующим с авианосцев, кроме того, БАС этого класса должны выполнять задачи разведки и РЭБ, проводить ударные миссии.
04.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Компании
Zumwalt
Проекты
Авианосец
БПЛА

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.05 01:44
  • 8
"Калибры" наведет "Пятидесятник"
  • 06.05 01:39
  • 6
Ядерная смерть врагам: «Сарматы» будут делать серийно
  • 06.05 00:11
  • 76
Россия не сможет сделать ПАК ДА «невидимкой»
  • 05.05 23:43
  • 15
«Вертолеты России» не тянут без Украины
  • 05.05 21:45
  • 29
Эксперт рассказал, как США могут нанести по России внезапный ядерный удар
  • 05.05 21:40
  • 3
Эксперт о состоянии ВСУ: из 100 танков лишь два ездят и один стреляет
  • 05.05 21:40
  • 8
Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
  • 05.05 21:31
  • 4
Новый китайский ударный беспилотный экраноплан
  • 05.05 21:14
  • 6
Т-50 научили уничтожать корабли
  • 05.05 21:08
  • 2
ВВС США перехватили два Ту-95 и два Су-35 в районе Аляски
  • 05.05 20:46
  • 6
Скоро в небо
  • 05.05 20:38
  • 1
BAE объединяет усилия с Ray Service для поддержки шведской минометной программы Mjolner
  • 05.05 20:35
  • 3
F-35 в цифрах
  • 05.05 20:07
  • 3
В РФ создана цифровая модель перспективного бомбардировщика
  • 05.05 18:49
  • 314
США направили к Корейскому полуострову подлодку со 154 "Томагавками"
другие обсуждаемые темы