БАС и системы "Зумвалта"
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Источник: defensesystems.com
В США разрабатывается беспилотная авианосная управляющая система (Unmanned Carrier Mission Control System - UMCS), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на upi.com (4 мая).
Первая фаза испытаний была проведена 11 апреля (программное обеспечение, средства связи и оптико-электронная камера). Проект предназначен для отработки воздушной дозаправки от беспилотных систем палубного базирования в интересах ВМС США. Отмечается, что программной базой стали командные и управляющие системы, используемые на новейших эсминцах класса DDG-1000 Zumwalt. Эти системы должны обеспечить легкую интеграцию корабельного оборудования с БАС (беспилотные авиационные системы).
Таким образом, ставится задача обеспечить максимальную совместимость новейших беспилотных систем с современным корабельным оборудованием. Конечной целью программы станет создание беспилотников-заправщиков, которые будут передавать топливо ударным истребителям, стартующим с авианосцев, кроме того, БАС этого класса должны выполнять задачи разведки и РЭБ, проводить ударные миссии.
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04.05.2017
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