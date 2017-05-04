Польские артиллеристы знакомятся с "Паладином"



Источник: фото Capt. John Strickland Источник: фото Capt. John Strickland

28 апреля американские инструкторы начали обучение польских артиллеристов на САУ M109A6 Paladin, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence-blog.com (4 мая).

Целью инструктажа является лучшее ознакомление польских коллег с этой артустановкой в целях укрепления блока НАТО и сдерживания агрессии России на восточном фланге альянса.

Отмечается, что присутствие американских войск в Восточной Европе предоставляет уникальные возможности для улучшеия профессиональной подготовки военнослужащих польской армии.