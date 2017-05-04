Польские артиллеристы знакомятся с "Паладином"
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Источник: фото Capt. John Strickland
28 апреля американские инструкторы начали обучение польских артиллеристов на САУ M109A6 Paladin, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence-blog.com (4 мая).
Целью инструктажа является лучшее ознакомление польских коллег с этой артустановкой в целях укрепления блока НАТО и сдерживания агрессии России на восточном фланге альянса.
Отмечается, что присутствие американских войск в Восточной Европе предоставляет уникальные возможности для улучшеия профессиональной подготовки военнослужащих польской армии.
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04.05.2017
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