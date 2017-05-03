Аудиторы удовлетворены расходами на боевую машину морской пехоты США, но рекомендуют подождать
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Амфибийная транспортная машина ACV 1.1 (Amphibious Combat Vehicle 1.1)
Источник: upi.com
Аудиторы правительства США обнаружили, что оценочная стоимость тендера морской пехоты США (USMC) по программе Плавающая боевая машина ACV 1.1 (Amphibious Combat Vehicle) — примерно в 2 млрд. долл. США на разработку и закупки, а также 4,2 млрд. долл. США на эксплуатацию и поддержку - была достигнута.
Прогнозы для ACV полностью или в значительной степени соответствовали определению «высококачественной и надежной сметы расходов», - говорится в докладе Государственной счетной палаты (ГСП) за 18 апреля.
Однако аудиторы предположили, что морская пехота «может преувеличивать потенциальную экономию», сравнивая ACV и сегодняшнюю боевую машину морского десанта AAV7A1, которую она частично заменяет, поскольку в первой будет меньше морских пехотинцев.
«В частности, AAV может перевозить 17 морских пехотинцев, в то время как ACV 1.1 будет иметь не менее 10 морских пехотинцев или до 13. Кроме того, должностные лица программы сообщили ГСП, что всего 180 AAV будут заменены поступающими 204», - написали аудиторы.
ГСП рекомендовала ВМС и морской пехоты США «провести более реалистичные сопоставления расходов», и в ответ на доклад Пентагон согласился.
Пентагон не соглашался с другой рекомендацией ГСП: отложить принятие решений о производстве ACV до начала 2019 финансового года.
Заявленный в декабре 2015 года протест отсрочил испытания по программе ACV и начало производства на несколько месяцев, в связи с чем ГСП предупредила, что может увеличить «уровень параллелизма или перекрытия между этапами испытания и производства, поставив программу на повышенный риск обнаружения недостатков после того, как некоторое количество машин будет изготовлено».
Представители Пентагона не согласились с этим и заявили, что перенос первоначальной программы производства до 2017 финансового года «может продлить график полевых испытаний ACV и повлиять на возможность и последовательность будущих усилий корпуса морской пехоты по модернизации в рамках Общей стратегии замены Сухопутных боевых тактических машин».
Сергей Вэй
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03.05.2017
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