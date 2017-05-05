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BAE объединяет усилия с Ray Service для поддержки шведской минометной программы Mjolner

05.05.2017 Army Guide 351 1
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Mj&ouml;lner на шасси БМП CV90
Шведская 120-мм самоходная минометная система Mjölner (Granatkastarpansarbandvagn 90120) на шасси БМП CV90
Источник: BAE Systems

BAE Systems заключила контракт с чешским производителем Ray Service на поставку ключевых компонентов для шведской возимой минометной системы, известной под именем Mjölner.


BAE Systems получила контракт от Шведского Управления Оборонных Материалов в декабре 2016 года на поставку 40 минометных систем, и теперь привлекла Ray Service в качестве соисполнителя для разработки и производства кабельных сборок.


Эта договоренность еще более укрепила приверженность BAE Systems работе с чешскими компаниями, поскольку она поддерживает усилия правительства этой страны по замене устаревшего парка боевых машин пехоты БМП-2. В 2016 году BAE Systems объединилась с ведущей чешской компанией VOP CZ, чтобы предложить БМП CV90 в качестве замены этим машинам, а затем заключила контракт с этой компанией на производство компонентов для вездехода BvS10, который также выпускается BAE Systems.


«Соглашение с Ray Service демонстрирует наше обязательство представить для удовлетворения требований чешской армии к БМП машину мирового класса CV90 в тесном сотрудничестве с чешской промышленностью», - сказал Питер Нигрен (Peter Nygren), директор по развитию бизнеса BAE Systems Hägglunds. «Проектирование и производство кабельных жгутов для 40 минометных систем - прочный фундамент для совместной работы в будущем. Это совместное усилие обеспечивает роль местной промышленности в производстве одной из важнейших подсистем в машине».


БМП CV90 - это современная, адаптируемая боевая машина, которая эксплуатируется в семи странах, включая нескольких союзников по НАТО, в количестве более чем 1200 единиц. Если правительство Чехии выберет CV90, BAE Systems продолжит сотрудничество с чешскими компаниями в поставке машин и удовлетворении текущих и будущих потребностей в обороноспособности страны.


«Мы в восторге от возможности работать вместе с BAE Systems по этому контракту и надеемся на дальнейшее развитие наших отношений с компанией», - сказал Якуб Габриэль (Jakub Gabriel), управляющий директор Ray Service. «Наша длительная история работ в области машиностроения и производства означает, что мы обеспечим качественный сервис в установленные сроки и в рамках бюджета, а также в соответствии с требованиями оборонного сектора».


Сергей Вэй
04.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Army Guide
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  • В новости упоминаются
Страны
Чехия
Швеция
Продукция
БМП-2
Компании
BAE Systems
Проекты
CV-90
NATO

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
NL
Т-70
1422
№1
05.05.2017 20:38
Штуг воскрес))))))))))))))))
0
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