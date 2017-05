Новые ударные бригады британской армии

Опытный образец новой британской боевой разведывательной машины General Dynamics Ajax в линейном "разведывательно-ударном" варианте

Источник: www.gov.uk Опытный образец новой британской боевой разведывательной машины General Dynamics Ajax в линейном "разведывательно-ударном" вариантеИсточник: www.gov.uk

Армии США и Франции располагают «средними» («medium weight») общевойсковыми бригадами, оснащенными семействами колесных бронированных машин, способных быстро перемещаться на большие расстояния. Британская армия в настоящее время испытывает недостаток в соединениях данного типа. Блог bmpd предлагает вашему вниманию перевод статьи старшего научного сотрудника британского Международного института стратегических исследований (IISS) Бэна Бэрри «Striking a balance: the British Army’s new strike brigades».

"Стратегический обзор в области обороны и безопасности" (Strategic Defence and Security Review, SDSR) 2015 года обозначил необходимость восстановления Великобританией ее военного потенциала в проведении крупномасштабных боевых действий, что включает создание двух ударных бригад (Strike Вrigades), а также увеличение общего числа боеготовых бригад британской армии с четырех до пяти. Их планировалось сформировать, в частности, за счет реорганизации одной из существующих бронетанковых бригад.

Новые бригады будут организованы следующим образом:

• Один полк (батальонного эквивалента), оснащенный перспективными гусеничными боевыми машинами семейства Ajax, выступающий в разведывательной роли;

• Второй полк, оснащенный машинами семейства Ajax, который должен использоваться для огневой поддержки (в соответствии с новой концепцией британской армии – «medium armour role»);

• Два мотопехотных батальона;

• Артиллерийские, инженерные, материально-технические и медицинские подразделения и части.

Мотопехотные батальоны ударных бригад будут использовать перспективные колесные бронетранспортеры MIV (Mechanised Infantry Vehicle). Армия заинтересована в скорейшем принятии MIV на вооружение, однако машина еще не выбрана в соответствующем тендере и не были объявлены сроки поставок. Другой основной системой вооружений ударных бригад должна стать гусеничная боевая разведывательная машина Ajax, созданная на базе боевой машины пехоты General Dynamics ASCOD 2.

В то время как MIV позволит повысить мобильность мотопехотных батальонов до уровня, соответствующего армиям Франции или США, Ajax, несмотря на свою хорошую защищенность и способность преодолевать пересеченную местность, скорее всего, будет перемещаться медленнее на длинные дистанции. В сравнении с французскими и американскими аналогами, британские ударные бригады вряд ли смогут так же быстро перебрасывать полный состав на большие расстояния. Французский батальон, например, смог преодолеть расстояние в 2 тыс. километров за пять дней в ходе военной операции в Мали в 2013 году.

В ответ на ухудшение ситуации в области европейской безопасности и возникновение России в качестве стратегического соперника, в SDSR были выдвинуты два ключевых требования к британской армии: восстановить возможность использования в полном составе трех бригад, а также формирование из имеющегося состава вооруженных сил дополнительных боеготовых бригад. Единственное готовое к развертыванию соединение британской армии, 3-я дивизия, проходит реорганизацию с увеличением состава с трех до четырех бригад: две существующие мотопехотные бригады и две новые ударные бригады.

Вне зависимости от SDSR также представляется, что количество находящихся в строю основных танков Challenger 2 сократится с трех полков до двух, а еще один полк будет перевооружен вооружен машинами Ajax. Учитывая возросшее значение танков, продемонстрированное войнами в Ираке и Сирии, а также боями на востоке Украины, вышеуказанное решение может показаться противоречащим здравому смыслу сокращением ударной мощи. Однако некоторые из связанных с этим рисков смягчаются за счет того, что армия финансирует программу продления срока службы танков Challenger 2.

Комментарий bmpd. Формирование двух ударных бригад, оснащенных новыми "средними" гусеничными бронированными машинами семейства Ajax, а затем также перспективными колесными БТР MIV (тип которых еще предстоит выбрать) является основным направлением модернизации и реорганизации британской армии. Проект создания ударных бригад на "средних" бронированных машинах вызывает неооднозначную реакцию даже у многих британских военных специалистов, хотя очвидно, что в основе этой идеи лежит стремление получить соединения с относительно высокой оперативной, и в меньшей степени,тактической подвижностью.

В 2017 году в составе британской армии в Варминистере в Уилтшире должна быть сформирована экспериментальная ударная группа (Strike Experimentation Group), которая должна послужить основой формирования 1-й ударной бригады (1st Strike Brigade) к концу 2019 года. В состав 1-й ударной бригады должны войти два бронеразведывательных полка (Household Cavalry Regiment и King's Royal Hussars), которые будут оснащены бронированными машинами Ajax (второй из этих полков сейчас является танковым и оснащен танками Challenger 2), и два мотопехотных батальона (1st Battalion Scots Guards и The Highlanders, 4th Battalion, The Royal Regiment of Scotland), которые должны в перспективе получить БТР MIV. Вторая ударная бригада (4-я) будет сформирована к 2025 году. Управления обеих бригад должны быть дислоцированы вместе в Каттерике в Северном Йоркшире, при этом все четыре их бронеразведывательных полка на машинах Ajaх будут дислоцированы вместе в Солсбери для удобства боевой подготовки.

Также, по последним планам, в состав каждой ударной бригады должны входить артиллерийский полк (предположительно, будут оснащены 155-мм легкими буксируемыми гаубицами М777А2), инженерный полк, медицинский полк и полк боевой поддержки (включающий подразделения тылового обеспечения и ремонтные),

Пока что в состав экспериментальной ударной группы войдут один бронеразведывательный полк и один мотопехотный батальон, а также полк тылового обеспечения и ремонтный батальон. Общая численность личного состава составит 2000 человек. До получения машин Ajax и MIV экспериментальная ударная группа будет оснащена устаревшими легкими гусеничными бронированными машинами семейства CRV(T) и колесными бронированными машинами Mastiff класса MRAP.

Поставки серийных машин семейства Ajax должны быть начаты в 2017 году. Всего по контракту стоимостью 3,5 млрд фунтов стерлингов, General Dynamics UK должна поставить до 2024 года британской армии 589 машин семейства Ajax (Scout SV), включая 245 машин собственно Ajax (из них 198 линейных "разведывательно-ударных" машин, 24 машины оснащенные РЛС наземной разведки и 23 машины передового наблюдения и корректировки огня), 93 бронетранспортера Ares (в том числе 34 носителя БЛА), 112 командно-штабных машин Athena, 51 инженерную разведывательную машину Argus, 50 ремонтных машин Apollo и 38 ремонтно-эвакуационных машин Atlas. Первый строевой эскадрон британской армии должен быть оснащен машинами семейства Ajax в середине 2019 года.

Все 245 машин Ajax будут вооружены башнями с 40-мм автоматическими пушками CTAS с телескопическими выстрелами. Остальные машины семейства вооружаются дистанционно управляемыми боевыми модулями Kongsberg Protector с 12,7-мм пулеметом.