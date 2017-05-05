Новый китайский ударный беспилотный экраноплан

Т-70 1422

№4 05.05.2017 21:31 Враг сообщ. №2 Цитата, Читаем ТТХ комплексов ПВО по части минимальной высоты целей. Думаем. И что???????????????????

Минимальная высота перехвата: 4 м

https://ru.wikipedia.org/wiki/RIM-116_Rolling_Airframe_Missile

Диапазон высот перехвата — 5-3000 м



Высота полета аппарата достигает 1 -6 метров,

Кстати,Вы внимательно читали статью????????????????

взлетный вес достигает 3000 кг, полезная нагрузка- 1000 кг.

2 тонны,на сам ЛА. Подумайте,почему он такой тяжёлый.

Подсказка

На постере по китайски написано:

Предназначение:

-Поражение крупных надводных целей

Особенности:

-Высокие ударные способности

- Высокая выживаемость

ТТХ

-Взлетная масса 3000 кг

-Полезная нагрузка 1000 кг

-Продолжительность полета 1.5 ч

-Максимальная высота полета свыше 3 км

-Крейсерская высота полета 1-6 м

https://topwar.ru/114878-v-kitae-predstavlen-udarnyy-bespilotnyy-ekranoplan.html И что???????????????????Минимальная высота перехвата: 4 мДиапазон высот перехвата — 5-3000 м https://ru.wikipedia.org/wiki/Sea_Wolf_ (%D0%97%D0%A0%D0%9A)#.D0.A2.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.BE-.D1.82.D0.B5.D1.85.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D1.85.D0.B0.D1.80.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B8Высота полета аппарата достигает-6 метров,Кстати,Вы внимательно читали статью????????????????взлетный вес достигает 3000 кг, полезная нагрузка- 1000 кг.2 тонны,на сам ЛА. Подумайте,почему он такой тяжёлый.ПодсказкаНа постере по китайски написано:Предназначение:-Поражение крупных надводных целейОсобенности:-Высокие ударные способностиТТХ-Взлетная масса 3000 кг-Полезная нагрузка 1000 кг-Продолжительность полета 1.5 ч-Максимальная высота полета свыше 3 км-Крейсерская высота полета 1-6 м