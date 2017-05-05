Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Новый китайский ударный беспилотный экраноплан

05.05.2017 bmpd.livejournal.com 806 4
0
Понравилась новость?
 +3

В Китае общественности была представлена фотография нового беспилотного летательного аппарата, предположительно, ударного одноразового БЛА. Характерной особенностью нового БЛА является использование экранного эффекта для полета. Высота полета аппарата достигает 1-6 метров, взлетный вес достигает 3000 кг, полезная нагрузка- 1000 кг. Продожительность полета достигает 1,5 часов. Судя по окраске, БЛА может принадлежать ВМС НОАК и в качестве основной задачи должен поражать морские цели.


Китайский беспилотный летательный аппарат, использующий экранный эффект для полета.
Источник: bmpd
04.05.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
БПЛА
Экраноплан

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Комментариев 4, отображено с 1 по 4
NL
Т-70
1422
№1
05.05.2017 20:23
А что скажу всякие мадматы????????????????
+1
Сообщить модератору
RU
Враг
7985
№2
05.05.2017 20:50
Цитата
Высота полета аппарата достигает 1-6 метров
Читаем ТТХ комплексов ПВО по части минимальной высоты целей. Думаем.
0
Сообщить модератору
RU
Leron
3046
№3
05.05.2017 21:25
Цитата, Враг сообщ. №2
читаем ТТХ по скорости обнаруживаемых целей, думаем.
0
Сообщить модератору
NL
Т-70
1422
№4
05.05.2017 21:31
Цитата, Враг сообщ. №2
Читаем ТТХ комплексов ПВО по части минимальной высоты целей. Думаем.
    И что???????????????????  
Минимальная высота перехвата: 4 м
https://ru.wikipedia.org/wiki/RIM-116_Rolling_Airframe_Missile
Диапазон высот перехвата — 5-3000 м
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sea_Wolf_(%D0%97%D0%A0%D0%9A)#.D0.A2.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.BE-.D1.82.D0.B5.D1.85.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D1.85.D0.B0.D1.80.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B8
    Высота полета аппарата достигает 1-6 метров,
        Кстати,Вы внимательно читали статью????????????????
взлетный вес достигает 3000 кг, полезная нагрузка- 1000 кг.
        2 тонны,на сам ЛА. Подумайте,почему он такой тяжёлый.
Подсказка
На постере по китайски написано:
Предназначение:
-Поражение крупных надводных целей
Особенности:
-Высокие ударные способности
-Высокая выживаемость
ТТХ
-Взлетная масса 3000 кг
-Полезная нагрузка 1000 кг
-Продолжительность полета 1.5 ч
-Максимальная высота полета свыше 3 км
-Крейсерская высота полета 1-6 м
https://topwar.ru/114878-v-kitae-predstavlen-udarnyy-bespilotnyy-ekranoplan.html
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.05 01:44
  • 8
"Калибры" наведет "Пятидесятник"
  • 06.05 01:39
  • 6
Ядерная смерть врагам: «Сарматы» будут делать серийно
  • 06.05 00:11
  • 76
Россия не сможет сделать ПАК ДА «невидимкой»
  • 05.05 23:43
  • 15
«Вертолеты России» не тянут без Украины
  • 05.05 21:45
  • 29
Эксперт рассказал, как США могут нанести по России внезапный ядерный удар
  • 05.05 21:40
  • 3
Эксперт о состоянии ВСУ: из 100 танков лишь два ездят и один стреляет
  • 05.05 21:40
  • 8
Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
  • 05.05 21:31
  • 4
Новый китайский ударный беспилотный экраноплан
  • 05.05 21:14
  • 6
Т-50 научили уничтожать корабли
  • 05.05 21:08
  • 2
ВВС США перехватили два Ту-95 и два Су-35 в районе Аляски
  • 05.05 20:46
  • 6
Скоро в небо
  • 05.05 20:38
  • 1
BAE объединяет усилия с Ray Service для поддержки шведской минометной программы Mjolner
  • 05.05 20:35
  • 3
F-35 в цифрах
  • 05.05 20:07
  • 3
В РФ создана цифровая модель перспективного бомбардировщика
  • 05.05 18:49
  • 314
США направили к Корейскому полуострову подлодку со 154 "Томагавками"
другие обсуждаемые темы