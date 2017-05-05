Новый китайский ударный беспилотный экраноплан
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В Китае общественности была представлена фотография нового беспилотного летательного аппарата, предположительно, ударного одноразового БЛА. Характерной особенностью нового БЛА является использование экранного эффекта для полета. Высота полета аппарата достигает 1-6 метров, взлетный вес достигает 3000 кг, полезная нагрузка- 1000 кг. Продожительность полета достигает 1,5 часов. Судя по окраске, БЛА может принадлежать ВМС НОАК и в качестве основной задачи должен поражать морские цели.
|Китайский беспилотный летательный аппарат, использующий экранный эффект для полета.
|Источник: bmpd
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04.05.2017
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Враг
7985
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№2
05.05.2017 20:50
Цитата
Высота полета аппарата достигает 1-6 метровЧитаем ТТХ комплексов ПВО по части минимальной высоты целей. Думаем.
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Leron
3046
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№3
05.05.2017 21:25
Цитата, Враг сообщ. №2читаем ТТХ по скорости обнаруживаемых целей, думаем.
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Т-70
1422
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№4
05.05.2017 21:31
Цитата, Враг сообщ. №2
Читаем ТТХ комплексов ПВО по части минимальной высоты целей. Думаем.И что???????????????????
Минимальная высота перехвата: 4 м
https://ru.wikipedia.org/wiki/RIM-116_Rolling_Airframe_Missile
Диапазон высот перехвата — 5-3000 м
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sea_Wolf_(%D0%97%D0%A0%D0%9A)#.D0.A2.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.BE-.D1.82.D0.B5.D1.85.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D1.85.D0.B0.D1.80.D0.B0.D0.BA.D1.82.D0.B5.D1.80.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B8
Высота полета аппарата достигает 1-6 метров,
Кстати,Вы внимательно читали статью????????????????
взлетный вес достигает 3000 кг, полезная нагрузка- 1000 кг.
2 тонны,на сам ЛА. Подумайте,почему он такой тяжёлый.
Подсказка
На постере по китайски написано:
Предназначение:
-Поражение крупных надводных целей
Особенности:
-Высокие ударные способности
-Высокая выживаемость
ТТХ
-Взлетная масса 3000 кг
-Полезная нагрузка 1000 кг
-Продолжительность полета 1.5 ч
-Максимальная высота полета свыше 3 км
-Крейсерская высота полета 1-6 м
https://topwar.ru/114878-v-kitae-predstavlen-udarnyy-bespilotnyy-ekranoplan.html
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