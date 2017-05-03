«Явуз»: «Цезарь» по-турецки
|
|
Выстрел из Yavuz
Источник: defence-blog.com
Турецкие инженеры разработали новую модель колесной самоходной гаубицы. Вчера, 2 мая, портал defence-blog.com сообщил о том, что компания Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) заявила о том, что на международной выставке вооружений IDEF 2017, которая пройдет с 9 по 12 мая в Стамбуле, официально представит свою новую самоходку Yavuz.
Речь идет о 155-мм орудии длиной 52 калибра, установленном на шасси грузовика-внедорожника с колесной формулой 6×6. По своей компоновке турецкая гаубица похожа на французскую САУ CAESAR и идентична ей по многим параметрам.
|Самоходная гаубица Yavuz
|Источник: defence-blog.com
Yavuz будет оснащаться полуавтоматической системой перезарядки, что позволит поддерживать темп стрельбы на уровне 4–6 выстрелов в минуту. Возимый боекомплект будет сравнительно небольшим – 18 снарядов (для сравнения, боекомплект французского «Цезаря» составляет 36 снарядов).
Новая турецкая гаубица совместима со стандартными 155-мм снарядами НАТО и может использовать активно-реактивные боеприпасы, что позволяет вести прицельный огонь на дистанции свыше 40 км. Масса самоходки составит порядка 30 т (может меняться в зависимости от уровня бронирования кабины), экипаж – пять человек.
|
03.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
18.01.2017 Турецкая армия начала получать новые автоматические винтовки МРТ-76
13.01.2017 Турки предпочли винтовку калибра 7,62 мм вместо 5,56 мм
02.02.2015 Турция начинает серийное производство 7,62-мм штурмовых винтовок MPT-76
27.06.2014 Турецкая компания MKEK передала вооруженным силам 200 новых штурмовых винтовок MPT-76
21.04.2014 Sagem выигрывает новый международный контракт на систему целеуказания SIGMA 30 для САУ PzH 2000
03.03.2014 Компания Nexter разработала новую кабину для своей гаубицы
04.05.2011 В этом году в Турции могут начать производство азербайджанской снайперской винтовки