«Явуз»: «Цезарь» по-турецки



Выстрел из Yavuz

Источник: defence-blog.com Выстрел из YavuzИсточник: defence-blog.com

Турецкие инженеры разработали новую модель колесной самоходной гаубицы. Вчера, 2 мая, портал defence-blog.com сообщил о том, что компания Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) заявила о том, что на международной выставке вооружений IDEF 2017, которая пройдет с 9 по 12 мая в Стамбуле, официально представит свою новую самоходку Yavuz.

Речь идет о 155-мм орудии длиной 52 калибра, установленном на шасси грузовика-внедорожника с колесной формулой 6×6. По своей компоновке турецкая гаубица похожа на французскую САУ CAESAR и идентична ей по многим параметрам.

Самоходная гаубица Yavuz Источник: defence-blog.com

Yavuz будет оснащаться полуавтоматической системой перезарядки, что позволит поддерживать темп стрельбы на уровне 4–6 выстрелов в минуту. Возимый боекомплект будет сравнительно небольшим – 18 снарядов (для сравнения, боекомплект французского «Цезаря» составляет 36 снарядов).

Новая турецкая гаубица совместима со стандартными 155-мм снарядами НАТО и может использовать активно-реактивные боеприпасы, что позволяет вести прицельный огонь на дистанции свыше 40 км. Масса самоходки составит порядка 30 т (может меняться в зависимости от уровня бронирования кабины), экипаж – пять человек.