ВВС США перехватили два Ту-95 и два Су-35 в районе Аляски
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Самолет Ту-95МС ВКС РФ
Источник: Ладислав Карпов/ТАСС
ВВС США перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два многоцелевых истребителя Су-35 в районе Аляски. Об этом сообщает новостное агентство News Executive. Уточняется, что перехват был произведен в четверг, 4 мая, примерно в 80 километрах от американского побережья. Fox News, в свою очередь, добавляет, что Пентагон использовал для сопровождения российских самолетов пару F-22.
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04.05.2017
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