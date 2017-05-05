ВВС США перехватили два Ту-95 и два Су-35 в районе Аляски



Самолет Ту-95МС ВКС РФ

Источник: Ладислав Карпов/ТАСС Самолет Ту-95МС ВКС РФИсточник: Ладислав Карпов/ТАСС

ВВС США перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два многоцелевых истребителя Су-35 в районе Аляски. Об этом сообщает новостное агентство News Executive. Уточняется, что перехват был произведен в четверг, 4 мая, примерно в 80 километрах от американского побережья. Fox News, в свою очередь, добавляет, что Пентагон использовал для сопровождения российских самолетов пару F-22.