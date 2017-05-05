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ВВС США перехватили два Ту-95 и два Су-35 в районе Аляски

05.05.2017 Телекомпания "Звезда" 577 2
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Ту-95МС
Самолет Ту-95МС ВКС РФ
Источник: Ладислав Карпов/ТАСС

ВВС США перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два многоцелевых истребителя Су-35 в районе Аляски. Об этом сообщает новостное агентство News Executive. Уточняется, что перехват был произведен в четверг, 4 мая, примерно в 80 километрах от американского побережья. Fox News, в свою очередь, добавляет, что Пентагон использовал для сопровождения российских самолетов пару F-22.
04.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Телекомпания "Звезда"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-22
Су-35
Ту-95

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
№1
Комментарий скрыт, низкий рейтинг
RU
джемк
115
№2
05.05.2017 21:08
интересно F22 которые используют  при перехвате  , ставят ли на них дополнительные отражатели для увеличения ЭПР , что бы скрыть свою истинные значения ?
0
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