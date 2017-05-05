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В Кремле назвали вопрос поставок С-400 в Турцию чувствительной темой

05.05.2017 РИА Новости 341 1
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Кремлевская набережная и Московский Кремль. Архивное фото
Источник: © РИА Новости . Наталья Селиверстова

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Вопрос С-400 - чувствительная тема, военно-техническое сотрудничество обсуждалось на переговорах президента РФ Владимира Путина и его коллеги Тайипа Эрдогана детально и в позитивном ключе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Что касается С-400, то, как вы понимаете, это достаточно чувствительная тема. Могу лишь сказать, что вопросы военно-технического сотрудничества были на повестке дня, обсуждались достаточно детально и в позитивном ключе", - заявил Песков в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".
04.05.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
UA
Хулио Петрович
245
№1
05.05.2017 17:08
Ещё-бы "чувствительная"! :-)  Турция - член НАТО. "Наиболее вероятный противник".
-1
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