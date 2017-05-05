В Кремле назвали вопрос поставок С-400 в Турцию чувствительной темой
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Источник: © РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Вопрос С-400 - чувствительная тема, военно-техническое сотрудничество обсуждалось на переговорах президента РФ Владимира Путина и его коллеги Тайипа Эрдогана детально и в позитивном ключе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Что касается С-400, то, как вы понимаете, это достаточно чувствительная тема. Могу лишь сказать, что вопросы военно-технического сотрудничества были на повестке дня, обсуждались достаточно детально и в позитивном ключе", - заявил Песков в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".
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04.05.2017
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