В Кремле назвали вопрос поставок С-400 в Турцию чувствительной темой



Источник: © РИА Новости . Наталья Селиверстова Источник: © РИА Новости . Наталья Селиверстова

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Вопрос С-400 - чувствительная тема, военно-техническое сотрудничество обсуждалось на переговорах президента РФ Владимира Путина и его коллеги Тайипа Эрдогана детально и в позитивном ключе, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Что касается С-400, то, как вы понимаете, это достаточно чувствительная тема. Могу лишь сказать, что вопросы военно-технического сотрудничества были на повестке дня, обсуждались достаточно детально и в позитивном ключе", - заявил Песков в интервью программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".