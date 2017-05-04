Лавров: США до сих пор не предоставили доказательств "русской угрозы"
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Источник: © РИА Новости . Виталий Белоусов
ПОРВОО (Финляндия), 4 мая - РИА Новости. США так и не предоставили ни одного доказательства так называемой "русской угрозы", хотя до сих пор Вашингтон продолжает обвинять Россию во всех грехах, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Печально, что развязанная администрацией (Барака) Обамы русофобская кампания сохраняет свою инерцию и сегодня… Мы слышим многочисленные на грани истерики обвинения России во всех смертных грехах. Видим, как конгресс создает какие-то межведомственные структуры, для того чтобы заниматься расследованием русской угрозы. До сих пор мы не видели и не слышали ни одного факта, который хоть каким-то образом подтверждал то, в чем нас обвиняют", - заявил Лавров по итогам переговоров со своим финским коллегой Тимо Сойни.
Ранее стало известно, что палата представителей конгресса США одобрила создание специального комитета по противодействию так называемому "скрытому влиянию России".
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04.05.2017
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