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Лавров: США до сих пор не предоставили доказательств "русской угрозы"

05.05.2017 РИА Новости 297 0
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Финляндии Тимо Сойни во время встречи в поместье Хайкон Картано. 4 мая 2017
Источник: © РИА Новости . Виталий Белоусов

ПОРВОО (Финляндия), 4 мая - РИА Новости. США так и не предоставили ни одного доказательства так называемой "русской угрозы", хотя до сих пор Вашингтон продолжает обвинять Россию во всех грехах, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Печально, что развязанная администрацией (Барака) Обамы русофобская кампания сохраняет свою инерцию и сегодня… Мы слышим многочисленные на грани истерики обвинения России во всех смертных грехах. Видим, как конгресс создает какие-то межведомственные структуры, для того чтобы заниматься расследованием русской угрозы. До сих пор мы не видели и не слышали ни одного факта, который хоть каким-то образом подтверждал то, в чем нас обвиняют", - заявил Лавров по итогам переговоров со своим финским коллегой Тимо Сойни.

Ранее стало известно, что палата представителей конгресса США одобрила создание специального комитета по противодействию так называемому "скрытому влиянию России".
04.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
США
Финляндия
Персоны
Лавров Сергей

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