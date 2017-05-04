Турция угрожает американским войскам в Сирии, а Путин настаивает на создании зон безопасности (Foreign Policy, США)

Высокопоставленный помощник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана намекнул в среду, что американские спецназовцы на севере Сирии могут стать мишенями для турецких ракет, если продолжат свою работу с курдскими боевиками на границе с Турцией.

Со своими комментариями старший политический советник Эрдогана Ильнур Чевик (Ilnur Cevik) выступил в тот день, когда турецкий лидер проводил переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, обсуждая планы по созданию "зон безопасности", призванные остановить насилие в Сирии. А через две недели Эрдоган посетит Вашингтон, где впервые встретится с президентом Дональдом Трампом.

Давая интервью на радио, Чевик заявил, что если курды и американцы будут продолжать совместную работу, "мы не станем принимать во внимание то обстоятельство, что там есть американские бронированные машины… Внезапно и совершенно случайно они могут пострадать от ракетного удара".

Завуалированные угрозы со стороны союзника по НАТО применить силу против американских войск показывают, каким рискованным и запутанным стало вмешательство США в гражданскую войну в Сирии. Они могут еще больше отравить отношения между Вашингтоном и Анкарой, которые и без того напряжены с 2016 года после неудавшегося государственного переворота в Турции.

На протяжении нескольких недель американские войска специального назначения весьма заметно присутствуют в курдских районах на севере Сирии. Сначала их увидели в городе Манбидже, которому угрожали поддерживаемые Турцией сирийские арабские боевики. В выходные дни появились новые фотографии американских военных, которые проезжали через город Камышлы неподалеку от того места, где на прошлой неделе Турция нанесла авиаудары по пользующимся американской поддержкой курдским боевикам, уничтожив 18 ополченцев.

Демонстрация американской военной мощи стала неприкрытым напоминанием о том, что Соединенные Штаты поддерживают курдов, составляющих большинство в "Сирийских демократических силах". Эта коалиция в составе местных боевиков численностью 50 тысяч человек в настоящее время наступает в направлении оплота ИГИЛ (запрещенная в России организация - прим. перев.) города Ракки. Американское военное командование заявляет, что курды - это единственная дееспособная сила, могущая одержать победу над боевиками "Исламского государства" в Сирии.

Анкара испытывает огромное беспокойство от того, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать отношения с курдскими Отрядами народной самообороны YPG на севере Сирии, которые Турция называет террористическими группировками. Еще больше ситуацию осложняет то обстоятельство, что и Россия перебросила на север Сирии часть своих войск, а также заключила с местными курдами некие соглашения, что также вызывает тревогу у турецких властей.

Официальный представитель военной коалиции в Ираке и Сирии полковник Джон Дорриан (John Dorrian) заявил, что американцев направили на север Сирии по одной простой причине. "Мы слышали доклады о столкновениях между турецкими войсками и нашими партнерами в районе границы, - сказал он. Поэтому американское командование решило само оценить эти доклады, дабы решить, какие шаги следует предпринимать в дальнейшем".

Тем временем, во вторник Трамп и Путин побеседовали о Сирии по телефону, договорившись "вести поиск вариантов, позволяющих закрепить режим прекращения боевых действий, придать ему устойчивость и контролируемость", о чем сообщается на вебсайте Кремля.

После встречи с Эрдоганом в среду в российском курортном городе Сочи Путин начал настаивать на новых мерах в Сирии, призвав создать "зоны безопасности" и заявив, что он обсуждал этот вопрос с президентом Трампом. В сообщении Белого дома о телефонном разговоре эта часть дискуссии не упоминается.

По словам Путина, "бесполетными" зонами станут четыре конкретных района в западной части Сирии, но в них не войдут те территории, где ведутся боевые действия против ИГИЛ и "Аль-Каиды" (запрещенная в России организация - прим. перев.)

На мирных переговорах в Казахстане между умеренной сирийской оппозицией, сирийским режимом, Россией, Ираном и Турцией эти предложения ни к чему не привели. В среду представители сирийской оппозиции покинули переговоры из-за того, что сирийское правительство продолжает наносить удары по больницам и гражданским объектам, а Иран играет свою роль в этой войне.

"Иран это государство-агрессор и враг сирийского народа. Это часть проблемы, и мы не согласны на его участие в переговорах о будущем Сирии в качестве гаранта или спонсора", - говорится в заявлении оппозиции.

Соединенные Штаты на этих переговорах выступают в качестве наблюдателя, а представляет их исполняющий обязанности помощника госсекретаря по ближневосточным делам Стюарт Джонс (Stuart Jones). Чиновник из Госдепартамента подтвердил Foreign Policy, что в среду Джонс встретился со всеми участниками переговоров, "за исключением сирийского режима и иранцев".

Россия выразила надежду на то, что в четверг все-таки удастся подписать меморандум о прекращении огня, и что представители оппозиции вернутся за стол переговоров.

Но даже если соглашение будет подписано, нет особых оснований считать, что оно будет эффективнее предыдущих провальных перемирий, особенно в связи с тем, что нет никакой конкретной возможности удержать сирийскую авиацию от бомбардировок гражданского населения.

"У людей нет реальных оснований верить в то, что перемирие будет устойчивым, - сказал старший научный сотрудник Института Ближнего Востока Чарльз Листер (Charles Lister). - Это очередное соглашение, основанное исключительно на доверии. А доверия между противоборствующими силами на местах нет".

Пол Маклири (Paul Mcleary)