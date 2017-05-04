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Береговая охрана США выразила беспокойство военным присутствием России в Арктике

05.05.2017 Lenta.ru 282 0
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Арктика
Арктика / Коллаж Андрея Седых
Источник: Военно-промышленный курьер

Береговая охрана США обеспокоена увеличивающимся военным присутствием России в Арктическом регионе. Об этом в четверг, 4 мая, заявил РИА Новости командующий службой Пол Заканфт.

"Сейчас мы наблюдаем, что там разворачивается некая схема. Это вызывает беспокойство, так как мы не знаем, в чем цель", — сказал Заканфт.

17 апреля на сайте Минобороны России заработала виртуальная 3D-экскурсия по военной базе Северного флота "Арктический трилистник". Это единственный в мире объект капитального строительства, возведенный на 80-м градусе северной широты. База полностью автономна и обеспечивает комфортное проживание до 150 военнослужащих в течение полутора лет.

Ранее посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили заявлял, что Россия не стремится к милитаризации Арктики. По его словам, соседи должны вести диалог и находить решения, которые устраивают обе стороны.

Сообщалось, что США могут разместить на норвежском заполярном острове Вардё у границ России новый радар. В Москве опасаются, что развертывание системы ПРО в Европе представляет угрозу для национальной безопасности страны.

Усиление активности России в Арктике, в том числе по модернизации военных городков, вызывает беспокойство стран альянса, утверждала The Wall Street Journal со ссылкой на опрос представителей НАТО. По признанию представителей альянса, разница между российским и западным военным потенциалом значительно сократилась, в связи с чем НАТО активизировала военно-морские учения для "сдерживания российской агрессии".
04.05.2017
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