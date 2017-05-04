Береговая охрана США выразила беспокойство военным присутствием России в Арктике
|
|
Арктика / Коллаж Андрея Седых
Источник: Военно-промышленный курьер
Береговая охрана США обеспокоена увеличивающимся военным присутствием России в Арктическом регионе. Об этом в четверг, 4 мая, заявил РИА Новости командующий службой Пол Заканфт.
"Сейчас мы наблюдаем, что там разворачивается некая схема. Это вызывает беспокойство, так как мы не знаем, в чем цель", — сказал Заканфт.
17 апреля на сайте Минобороны России заработала виртуальная 3D-экскурсия по военной базе Северного флота "Арктический трилистник". Это единственный в мире объект капитального строительства, возведенный на 80-м градусе северной широты. База полностью автономна и обеспечивает комфортное проживание до 150 военнослужащих в течение полутора лет.
Ранее посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили заявлял, что Россия не стремится к милитаризации Арктики. По его словам, соседи должны вести диалог и находить решения, которые устраивают обе стороны.
Сообщалось, что США могут разместить на норвежском заполярном острове Вардё у границ России новый радар. В Москве опасаются, что развертывание системы ПРО в Европе представляет угрозу для национальной безопасности страны.
Усиление активности России в Арктике, в том числе по модернизации военных городков, вызывает беспокойство стран альянса, утверждала The Wall Street Journal со ссылкой на опрос представителей НАТО. По признанию представителей альянса, разница между российским и западным военным потенциалом значительно сократилась, в связи с чем НАТО активизировала военно-морские учения для "сдерживания российской агрессии".
|
04.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
24.04.2017 Шойгу рассказал о военном освоении Арктики
18.04.2017 Защиту Заполярья усилили с суши
20.03.2017 Подводная мощь: ВМФ ожидает масштабное пополнение сил к годовщине
15.03.2017 Более 400 ядерных боеголовок только на Кольском полуостров (TV 2 Norge, Норвегия)
26.12.2016 Десять наиболее важных событий 2016 года
11.11.2016 Иван Васильев: флот обеспечен на 100%, но есть вопросы к командирам
27.10.2016 Вашингтон и Москва готовятся к битве за Арктику
23.09.2016 Названа сумма, которую потратят на обслуживание военных городков в Арктике