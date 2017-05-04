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В Москве назвали голословными заявления сирийской оппозиции об ударах ВКС РФ

05.05.2017 Lenta.ru 278 0
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Штурмовик Су-25
Пилот садится в штурмовик Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Источник: МО РФ

Заявления представителей сирийской вооруженной оппозиции, обвинивших Россию в нанесении ударов по их позициям в Сирии, голословны. Об этом в среду, 3 мая, в Астане заявил спецпредставитель российского президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Его слова приводит "Интерфакс"

"Стаффан де Мистура, как вы знаете, сегодня провел встречу с сирийской вооруженной оппозицией, которая, к сожалению, в очередной раз проявила неконструктивный подход: прибыла в столицу Казахстана и через какое-то время, как мы считаем, голословно обвинила ВКС РФ в нанесении бомбовых ударов по позициям умеренных группировок в районе Хомса и Даръа", — подчеркнул Лаврентьев.

Российский дипломат отметил, что представители Генштаба ВС РФ эту информацию опровергают, приводят объективные данные контроля, которые свидетельствуют о том, что российская авиация не наносила каких-либо ударов по данным районам.

"Вызывает сожаление тот факт, что это уже не первый случай, когда представители сирийской вооруженной оппозиции пытаются таким образом надавить на представителей стран — членов гарантов, участников астанинского процесса, и таким образом, может быть, надеясь выторговать какие-то дополнительные более благоприятные условия. Мы до сих пор считаем и считали, что все вопросы и проблемы, которые существуют, должны решаться за столом переговоров", — отметил спецпредставитель президента России.

3 мая в Астане начались двухдневные международные переговоры по Сирии.
04.05.2017
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Страны
Казахстан
Россия
Сирия

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