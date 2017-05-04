«Калашников» развивает сервисную поддержку биатлонных винтовок
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Винтовки «Биатлон» производства «Ижмаша»
Концерн расширяет сотрудничество с региональными федерациями биатлона и клубами спортивной стрельбы
Концерн «Калашников» будет проводить обслуживание биатлонных винтовок для региональных сборных, спортивных школ и центров подготовки.
По словам замдиректора по маркетингу Концерна Ивана Черезова, сервисная группа будет выезжать в различные города, где будет оказывать весь комплекс технической поддержки винтовок Izhmash. «Мы уже формируем план работ в ряде регионов, которым готовы помочь. Проблем с оружием на местах гораздо больше, чем в основной сборной России», - отметил он.
Мобильный сервисный центр, который сопровождает спортсменов на крупнейших соревнованиях по России, организован Концерном в 2015 году. Сегодня предприятие уделяет повышенное внимание индивидуальной поддержке российских биатлонистов, использующих винтовки ижевского производства. Ведется комплексное развитие линейки оружия для биатлона, соответствующего современным требованиям и передовым тенденциям в профессиональном спорте.
Кроме того, Концерн намерен обеспечить качественным оружием спортивные школы, в которых ведется подготовка начинающих спортсменов. Для этого улучшаются эргономические характеристики малокалиберного и пневматического оружия для биатлона в различных комплектациях.
В минувшем сезоне россияне с отечественным оружием в руках завоевали в сумме 10 медалей на этапах Кубка мира и Чемпионате мира. Сервис-бригада Концерна «Калашников» провела обслуживание свыше 100 винтовок со сборными командами всех регионов, в которых стреляют из оружия Izhmash.
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04.05.2017
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