Компания "Бичкрафт" поставит ВВС Аргентины УТС T-6C+ "Тексан-2"



Учебно-тренировочный самолет (УТС) с турбовинтовым двигателем (ТВД) Raytheon Т-6 Texan-II

Источник: http://www.bredow-web.de/ Учебно-тренировочный самолет (УТС) с турбовинтовым двигателем (ТВД) Raytheon Т-6 Texan-IIИсточник: http://www.bredow-web.de/

ЦАМТО, 4 мая. Минобороны США объявило о подписании командованием ВВС США с компанией "Бичкрафт" (Beechcraft Corp.) контракта на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" четырех турбовинтовых учебно-тренировочных/ легких ударных самолетов T-6C+ "Тексан-2" для ВВС Аргентины.

Стоимость контракта составила 88,2 млн. долл. Соглашение также включает оказание услуг по обслуживанию техники и обучению личного состава заказчика. Новые самолеты позволят заменить устаревшие УТС EMB-312 "Тукано", а также расширят возможности ВВС Аргентины по ведению разведки и контролю границ страны. Работы будут выполнены на предприятии в Уичито (шт.Канзас) и, как ожидается, завершатся к 30 апреля 2018 года.

Как сообщал ЦАМТО, в августе 2016 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Аргентине в рамках программы "Иностранные военные продажи" 24 учебно-тренировочных самолетов T-6C+ "Тексан", сопутствующего оборудования, а также услуг обучения и материально-технического обеспечения общей стоимостью до 300 млн. долл.

УБС T-6C+ оснащены интегрированной стеклянной кабиной, индикатором на лобовом стекле, трехцветными многофункциональными дисплеями, передней панелью управления и отображения полетных данных (UFCP), системой управления типа HOTAS (Hands-On Throttle And Stick), подкрыльевыми узлами подвески, рассчитанными на полезную нагрузку массой до 1415 кг. Самолет может развивать максимальную скорость 270 узлов, продолжительность полета на крейсерской скорости – до 3 ч, дальность полета – 1574 км.

После оглашения информации о намерении приобрести T-6C+, многие эксперты предположили, что новые самолеты заменят УБС IA-58 "Пукара" в операциях против незаконных вооруженных формирований. Однако в начале апреля командующий ВВС Аргентины бригадный генерал Амреин сообщил, что УБС "Пукара" сняты с вооружения не будут. ВВС намерены модернизировать 20 самолетов этого типа к концу 2020 года, продлив срок их эксплуатации до 2045 года.