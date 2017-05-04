В Рязанской области будет десантировано парашютным способом несколько БМД-4М в рамках испытаний
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Десантирование БМД-4М с экипажем самолетов типа Ил-76 с помшью ПБС-950У
Источник: http://sdelanounas.ru/
ЦАМТО, 4 мая. В середине мая в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) в рамках испытаний современных средств десантирования для БМД-4М планируется провести десантирование из самолетов военно-транспортной авиации сразу несколько этих боевых машин.
Многокупольная система общей площадью около 4 тыс. квадратных метров обеспечит стабильное снижение боевой машины до земли и ее безопасное приземление.
Подготовка БМД-4М к десантированию будет проводиться на базе одной из частей Тульского соединения ВДВ в Рязани, и их десантирование парашютным способом с полной загрузкой – на один из полигонов в Рязанской области.
После подготовки боевых машин к десантированию, погрузке на аэродроме Дягилево в самолет Ил-76 и выброски на площадку приземления планируется проверить ходовые качества БМД-4М и возможности их боевого применения после приземления и расшвартовки.
Практическое десантирование боевых машин, спланированное в рамках государственных испытаний БМД-4М, будет проводиться впервые. Всего их будет выполнено более 20, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
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04.05.2017
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