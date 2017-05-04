В России завершены 12 проектов по созданию военной техники нового поколения
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Владимир Путин
Источник: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»
ЦАМТО, 4 мая. Завершены 12 из 75 проектов по созданию ключевых элементов вооружения, военной и специальной техники нового поколения, одобренных Фондом перспективных исследований.
Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на опубликованные правительством результаты выполнения "майских указов" президента.
По 52 проектам заключены договоры на реализацию. "Проекты направлены на создание ключевых элементов вооружения, военной и специальной техники нового поколения, которые станут основой отечественной системы вооружения на рубеже 2025–2030 годов. В рамках реализуемых фондом проектов получено 69 результатов интеллектуальной деятельности", – уточняется в документе.
Как напоминает агентство, майские указы 2012 года стали первыми документами, которые Владимир Путин подписал сразу после вступления на пост главы государства. В их числе – документы об экономической и социальной политике, здравоохранении, образовании и науке, об обеспечении граждан доступным жильем и повышении качества услуг ЖКХ. Также были подписаны указы о совершенствовании госуправления, обеспечении межнационального согласия, развитии Вооруженных сил и модернизации ОПК, мерах по реализации внешнеполитического курса и мерах по реализации демографической политики. Большая часть задач должна быть выполнена к 2018 году.
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04.05.2017
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