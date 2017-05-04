"Локхид Мартин" поставит за рубеж прицельные системы M-TADS/PNVS



Ударный вертолет АН-64 Apache с прицельной системой M-TADS/PNVS (Modernized Target Acquisition Designation Sight/Pilot Night Vision Sensor)

Источник: militaryparitet.com Ударный вертолет АН-64 Apache с прицельной системой M-TADS/PNVS (Modernized Target Acquisition Designation Sight/Pilot Night Vision Sensor)Источник: militaryparitet.com

ЦАМТО, 4 мая. МО США 28 апреля объявило о подписании контракта на поставку компонентов и техническое обслуживание модернизированных систем обнаружения и целеуказания/систем ночного видения M-TADS/PNVS (Modernized Target Acquisition Designation Sight/Pilot Night Vision Sensor), применяемых на вертолетах AH-64 "Апач".

Соглашение заключено Командованием по заключению контрактов СВ США с компанией "Локхид Мартин" (Lockheed Martin) в рамках программы "Иностранные военные продажи".

Стоимость соглашения составила 332,136 млн. долл. Как заявлено, получателями оборудования являются Великобритания, Египет, Индия, Республика Корея, Индонезия, Тайвань, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Польша. Работы должны быть завершены до 30 апреля 2018 года.

Несмотря на опубликованную МО США информацию, представители СВ США и компании "Боинг" подтвердили "Джейнс дифенз уикли", что Польша не приняла решение о закупке AH-64E "Апач Гардиан" в рамках конкурса на поставку нового ударного вертолета по программе "Крук".

Польша рассматривает AH-64E в качестве одного из претендентов на поставку и включение страны в список получателей M-TADS/PNVS позволяет только предположить, что вертолет был выбран победителем конкурса. Тем не менее, СВ США и "Боинг" не смогли пояснить, по какой причине Польша была включена в контракт с "Локхид Мартин". МНО Польши также не дало объяснений.

Как сообщал ЦАМТО, Инспекторат вооружений МНО Польши объявил о начале этапа анализа и разработки концепции поставки ударных вертолетов в рамках программы "Крук" (Ворон) 8 июля 2014 года. Новые машины предназначены для замены состоящих на вооружении Ми-24В и Ми-24Д. В конце 2015 года инспекторат приступил к переговорам о возможной закупке с четырьмя компаниями: "Эрбас Геликоптерс" (Airbus Helicopters; "Тайгер"), "Белл Геликоптер" (Bell Helicopter; AH-1Z "Вайпер"), "Боинг" (Boeing; AH-64 "Апач") и "Тюркиш аэроспейс индастриз" (Turkish Aerospace Industries; T-129 ATAK). Все четыре претендента заявили о готовности организовать производство своих вертолетов на территории Польши.

По данным польских СМИ, МНО Польши склоняется к покупке ударных вертолетов AH-64 "Апач". Ориентировочная стоимость приобретения составляет до 3,8 млрд. долл. Однако общая цена вертолетов во многом зависит от пакета вооружения, сопутствующего оборудования и услуг обеспечения.

От себя добавим, что включение Польши в число покупателей M-TADS/PNVS не единственная ошибка, допущенная в уведомлениях МО США от 28 апреля. В частности, единственным покупателем очередной партии CH-47F "Чинук" по контракту стоимостью 541,088 млн. долл. были названы ВС Нидерландов. В то же время, на их долю приходится лишь две машины. Остальные вертолеты (модернизированные и новой постройки) предназначены для СВ США.