Водолазы поднимают секретную аппаратуру с затонувшего судна "Лиман"



Источник: © Фото : Посольство Турции в РФ Источник: © Фото : Посольство Турции в РФ

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Военные водолазы работают на месте затопления в Черном море разведывательного судна Черноморского флота "Лиман", операция по подъему секретной аппаратуры может занять от одной до двух недель, сообщил РИА Новости информированный военный источник.

Судно "Лиман" 27 апреля получило пробоину после столкновения с другим кораблем под флагом Того в 40 километрах от Босфора. Всех моряков удалось спасти, они вернулись на родину самолетом военно-транспортной авиации.

Ранее в Минобороны заявили, что благодаря проявленному мужеству и грамотным действиям российского экипажа корабль, получивший пробоины ниже ватерлинии в двух отсеках машинного отделения, оставался на плаву почти три часа. Все съемное специальное оборудование, документы, оружие и боеприпасы экипаж эвакуировал и доставил на базу Черноморского флота.

"Работа военных водолазов началась через несколько дней после инцидента. Эти работы продолжаются и сейчас. В зависимости от погоды работа водолазов может продлиться неделю-другую", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в районе затопления "Лимана" находятся четыре судна Черноморского флота, в том числе килекторное судно КИЛ-158, судно для проведения испытаний специальных технических средств "Селигер", морской буксир СБ-739 и спасательное судно "Эпрон".

Ранее представитель Военно-морского флота сообщил РИА Новости о том, что планов по поднятию затонувшего "Лимана" нет.