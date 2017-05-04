В Минобороны опровергли данные о подъеме секретной аппаратуры с "Лимана"
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Источник: © Фото : Посольство Турции в РФ
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В Минобороны опровергли сообщения о подъеме "секретной аппаратуры" с затонувшего в Черном море корабля "Лиман": все необходимое уже демонтировано.
Ранее военный источник рассказал РИА Новости, что на месте затопления судна работают военные водолазы. По его словам, операция по поднятию секретной аппаратуры может занять до двух недель.
Военное ведомство отмечает, что все необходимое оборудование демонтировали еще до затопления "Лимана", а затем вместе с документацией и штатным оружием доставили на базу Черноморского флота.
"Сообщения о якобы продолжающемся подъеме с "Лимана" "секретной аппаратуры" является дилетантскими вымыслами, не соответствующими действительности", - говорится в релизе.
Исследовательское судно "Лиман" 27 апреля получило пробоину, столкнувшись с другим кораблем в Черном море, в 40 километрах от Босфора. Всех моряков удалось спасти, они вернулись в Россию самолетом военно-транспортной авиации.
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04.05.2017
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