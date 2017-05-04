В "Одноклассниках" показали подготовку авиации к параду Победы
|
|
Источник: © РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Минобороны России совместно с социальной сетью "Одноклассники" ведет стрим-трансляцию с борта вертолета Ми-8АМТШ Воздушно-космических сил, который в составе парадного строя авиации пролетит над Красной площадью на репетиции парада Победы 4 мая. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства.
"Пользователи социальной сети "Одноклассники" в официальной группе оборонного ведомства получат уникальную возможность увидеть парад Победы глазами пилота военного вертолета. Строй армейской авиации откроет воздушную часть парада. В него войдут транспортные вертолеты Ми-26 и Ми-8АМТШ и ударные Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35М", - говорится в сообщении.
Как отмечает военное ведомство, полный порядок пролета авиатехники над Красной площадью представлен в специальном разделе официального сайта Минобороны, посвященном проведению военных парадов в ознаменование 72-й годовщины Великой Победы: parad2017.mil.ru/avia/avia.html.
Прямая трансляция с борта вертолета через приложение "OK Live" началась в 09.00 по московскому времени.
|
04.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.05.2017 «Вертолеты России» не тянут без Украины
25.01.2017 Отечественная вертолетостроительная отрасль в 2016 г.
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году
31.10.2016 "Терминаторы", "Аллигаторы" и "Коровы": чем воюет армейская авиация России
17.02.2016 Российская воздушная кампания в Сирии: первые выводы
20.01.2016 Отечественное вертолетостроение в 2015 г.
04.12.2015 В Южном военном округе базы армейской авиации преобразованы в вертолетные бригаду и полки
05.10.2015 "Вертолеты России" представят на "Днях инноваций" Ка-52К и беспилотник