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В "Одноклассниках" показали подготовку авиации к параду Победы

05.05.2017 РИА Новости 196 0
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Вертолет Ми-8АМТШ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости . Владимир Астапкович

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Минобороны России совместно с социальной сетью "Одноклассники" ведет стрим-трансляцию с борта вертолета Ми-8АМТШ Воздушно-космических сил, который в составе парадного строя авиации пролетит над Красной площадью на репетиции парада Победы 4 мая. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций министерства.

"Пользователи социальной сети "Одноклассники" в официальной группе оборонного ведомства получат уникальную возможность увидеть парад Победы глазами пилота военного вертолета. Строй армейской авиации откроет воздушную часть парада. В него войдут транспортные вертолеты Ми-26 и Ми-8АМТШ и ударные Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35М", - говорится в сообщении.

Как отмечает военное ведомство, полный порядок пролета авиатехники над Красной площадью представлен в специальном разделе официального сайта Минобороны, посвященном проведению военных парадов в ознаменование 72-й годовщины Великой Победы: parad2017.mil.ru/avia/avia.html.

Прямая трансляция с борта вертолета через приложение "OK Live" началась в 09.00 по московскому времени.
04.05.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Ми-26
Ми-28Н
Ми-35
Ми-35М
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
Минoбороны РФ

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