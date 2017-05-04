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Минобороны опровергло сообщения о подъеме секретной аппаратуры с затонувшего судна "Лиман"

05.05.2017 ИТАР-ТАСС 124 0
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Источник: © EPA/TURKISH ARMED FORCES GENERAL STAFF PRESS OFFICE

В ведомстве назвали сообщения СМИ о якобы продолжающемся подъеме аппаратуры "дилетантскими вымыслами"

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Минобороны России опровергло информацию о якобы проводимых работах по подъему "секретной аппаратуры" с затонувшего корабля "Лиман". Об этом сообщили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что военные водолазы поднимают секретную аппаратуру с затонувшего "Лимана".

"Все необходимое оборудование до затопления "Лимана" было демонтировано экипажем и доставлено вместе с документацией и штатным оружием на базу Черноморского флота. Сообщения о якобы продолжающемся подъеме с "Лимана" "секретной аппаратуры" является дилетантскими вымыслами, не соответствующими действительности", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 27 апреля в 11:53 мск в юго-западной части Черного моря в 40 км северо-западнее пролива Босфор исследовательское судно "Лиман" в результате столкновения с судном Youzarsif-Н получило пробоину правого борта ниже ватерлинии. Российское судно, получив пробоину, затонуло, весь его экипаж был спасен. В генконсульстве РФ в Стамбуле сообщили, что причиной происшествия, по предварительным данным, стал сильный туман.

Моряки, спасенные с тонущего "Лимана", прибыли в Россию на самолете Военно-транспортной авиации.
04.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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