Индия провела вторые за сутки успешные испытания ракеты «БраМос»



Ракеты "Brahmos" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге

Источник: ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков Ракеты "Brahmos" на Международном военно-морском салоне в Санкт-ПетербургеИсточник: ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков

Индийская армия в среду провела второй менее чем за сутки успешный испытательный пуск модернизированной версии ракеты «БраМос» (BrahMos) совместной с Россией разработки, сообщил представитель армии полковник Аман Ананд.

Как и накануне, пуск состоялся на Андаманских и Никобарских островах, передает РИА «Новости».

Пуск осуществлен с мобильной автономной пусковой установки «в полной боевой конфигурации».

Ананд отметил, что все параметры пуска были соблюдены «как по учебнику», при этом ракеты выполняли сложные маневры и поражали цели «с требуемой точностью», отклоняясь не более чем на метр.

Он назвал «невероятным успехом» пятые подряд успешные испытания ракеты «БраМос» версии «блок-III», когда ракета поразила цель в режиме «атаки сверху» – после выполнения маневра крутого пикирования.

Накануне индийская армия также провела успешный испытательный пуск ракеты «БраМос». Сообщалось, что ракета на испытаниях показала «уникальное поражающее действие» – попала в центр обозначенной мишени.

Ракеты «БраМос» имеются на вооружении ВМС и сухопутных войск Индии.

Ольга Никитина