Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Индия провела вторые за сутки успешные испытания ракеты «БраМос»

04.05.2017 Деловая газета "Взгляд" 317 0
0
Понравилась новость?
 0
Ракеты "Brahmos"
Ракеты "Brahmos" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге
Источник: ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков

Индийская армия в среду провела второй менее чем за сутки успешный испытательный пуск модернизированной версии ракеты «БраМос» (BrahMos) совместной с Россией разработки, сообщил представитель армии полковник Аман Ананд.

Как и накануне, пуск состоялся на Андаманских и Никобарских островах, передает РИА «Новости».

Пуск осуществлен с мобильной автономной пусковой установки «в полной боевой конфигурации».

Ананд отметил, что все параметры пуска были соблюдены «как по учебнику», при этом ракеты выполняли сложные маневры и поражали цели «с требуемой точностью», отклоняясь не более чем на метр.

Он назвал «невероятным успехом» пятые подряд успешные испытания ракеты «БраМос» версии «блок-III», когда ракета поразила цель в режиме «атаки сверху» – после выполнения маневра крутого пикирования.

Накануне индийская армия также провела успешный испытательный пуск ракеты «БраМос». Сообщалось, что ракета на испытаниях показала «уникальное поражающее действие» – попала в центр обозначенной мишени.

Ракеты «БраМос» имеются на вооружении ВМС и сухопутных войск Индии.


Ольга Никитина
03.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.05 05:38
  • 1
Российский ВМФ получил уникальные системы для связи с подводными лодками на боевом дежурстве
  • 04.05 05:17
  • 1
Минобороны объявило о наборе для подготовки офицеров-информационщиков
  • 04.05 05:00
  • 1
Эксперт рассказал, как США могут нанести по России внезапный ядерный удар
  • 04.05 04:54
  • 2
Фонд перспективных исследований: восстание машин откладывается
  • 04.05 04:27
  • 83
Экс-министр обороны Сердюков заявил об амбициозных целях авиационного кластера Ростеха
  • 04.05 03:36
  • 113
Самоходный противотанковый ракетный комплекс "Корнет-Т" в действии
  • 04.05 03:35
  • 2
Шум отверточной сборки
  • 04.05 02:33
  • 8
"Черные дыры" и красные линии
  • 03.05 22:48
  • 51
Россия не сможет сделать ПАК ДА «невидимкой»
  • 03.05 20:30
  • 113
Новейшая противоракета США впервые перехватила цель в космосе
  • 03.05 20:28
  • 6
Из-за ошибки в переходе к ОКР стоимость работ по самолету A-100 выросла на 50%
  • 03.05 20:11
  • 213
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 03.05 19:54
  • 952
Как насчёт юмористического раздела?
  • 03.05 18:55
  • 10
Сына Рогозина утвердили гендиректором корпорации "Ил"
  • 03.05 17:32
  • 3
Киргизия рассчитывает на российские ОПК и газ
другие обсуждаемые темы