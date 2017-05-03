Вместо бомб — советники. Зачем Иран отправляет в Сирию своих военных



Источник: © REUTERS / Morteza Nikoubazl Источник: © REUTERS / Morteza Nikoubazl

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости, Андрей Коц. Иран намеревается увеличить свое военное присутствие в Сирийской Арабской Республике (САР). Об этом в среду сообщил командующий сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Мохаммад Пакпур. Он подчеркнул, что военные советники Ирана поддержат сирийское правительство в борьбе с терроризмом и окажут ему любую необходимую помощь.

"Мы направим в Сирию советников по всем аспектам, чтобы фронт сопротивления не был нарушен, и мы предложим любую возможную поддержку, - пояснил бригадный генерал. - Иран будет направлять в САР еще большее число военных советников до тех пор, пока существует необходимость в консультативной помощи".

Заявление об отправке дополнительного контингента КСИР прозвучало спустя несколько дней после вывода части российской авиационной группировки из Сирии. Напомним: в конце апреля начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что ее численность сокращена почти вполовину, так как количество террористических группировок в стране существенно уменьшилось.

Ряд военных экспертов полагает, что иранские советники приняли у России эстафету и теперь займутся восстановлением боеспособности сирийской армии. Однако у Исламской республики могут быть и другие цели.

Возродить армию

В среду в Астане стартовал четвертый раунд переговоров по урегулированию ситуации в Сирии, в рамках которого Россия, Турция и Иран планируют подписать соглашение о создании в САР четырех так называемых зон снижения напряженности - в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны. Этот документ подразумевает полное прекращение боевых действий в этих регионах.

Соблюдение договора сторонами, противостоящими сирийскому правительству, должны гарантировать прибывшие в Астану представители вооруженной оппозиции. Если переговоры увенчаются успехом, то Дамаск получит передышку и сможет с помощью иранских военных советников частично восстановить боеготовность своих войск, серьезно потрепанных за шесть лет войны.

"Не секрет, что Иран представлен в Сирии не только военными советниками, - рассказал РИА Новости начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов. - Там работают и авианаводчики, и армейские спецподразделения, и спецназ КСИР - знаменитый отряд "Аль-Кудс". Они помогали и помогают сирийским военным непосредственно на поле боя, но Иран всегда отрицал их участие в войне. Тот факт, что руководство Корпуса открыто заявляет об отправке военных советников в САР, говорит о том, что и задачи они будут выполнять открытые. Сирийской армии нужны серьезные реформы, ее нужно восстанавливать, вооружать, готовить новые кадры. И налаживать ее взаимодействие с другими вооруженными формированиями, воюющими против террористов".

Антон Мардасов напомнил, что с ИГ* сражаются, например, ополченцы NDF - Сил национальной обороны, организованных по образцу иранского "Басидж", различные подразделения "шиитского интернационала", в частности ливанская и иракская "Хезболла", а также другие военизированные формирования, так или иначе поддерживаемые Ираном. Их интеграция в единый кулак с сирийской армией - задача сложная, но офицеры-шииты КСИР способны справиться с ней, как никто другой.

Собственная безопасность

Схожей точки зрения придерживается и генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. По его словам, КСИР спешно укрепляет военную оборону своего сирийского союзника, пока Россия держит оборону политическую.

"Россия по отношению к сирийской проблеме сейчас ведет себя очень осторожно, не совершает никаких резких движений и сконцентрировалась на политическом урегулировании и переговорах, - рассказал РИА Новости Раджаб Сафаров. - Вывод части наших войск - лишнее тому подтверждение. Мы, по сути, взяли тайм-аут, чтобы перегруппироваться и прийти к какому-то новому решению. Отчасти это произошло из-за прихода на политический олимп Дональда Трампа. Америка при нем взялась полностью пересмотреть свою позицию по Сирии и Ближнему Востоку в целом и нивелировать достижения России и Ирана в сирийском урегулировании. Афера с химическим оружием и демонстративный удар по аэродрому Шайрат - часть новой стратегии США. Наращиванием военного присутствия в Сирии Иран пытается сохранить те результаты, которых нашим странам удалось достигнуть за последние годы, пока Россия на международной арене ищет новые возможности для мирного решения".

Сафаров подчеркнул, что передышкой, которой, возможно, удастся добиться на переговорах в Астане, воспользуется не только Дамаск, но и другие силы, не заинтересованные в урегулировании ситуации в Сирии по сценарию Ирана и России. По мнению эксперта, страны Запада и монархии Персидского залива увеличат поставки вооружений силам оппозиции, не желающим соблюдать перемирие. США и их союзники своей целью по-прежнему видят свержение Башара Асада и продолжат работать в этом направлении, несмотря ни на что.

"Естественно, Ирану не нужен хаос в соседнем государстве, - считает Раджаб Сафаров. - Распад страны, который, скорее всего, произойдет после свержения Асада, не только приведет к усилению международного терроризма, но и отрежет Иран от дружественных ему государств. Это худший вариант, который окажет влияние на палестинский вопрос, на ситуацию в Ливане, на другие страны арабского мира, где есть интересы Исламской республики. Наращиванием своего военного присутствия в Сирии Иран стремится обезопасить как себя, так и интересы России в регионе".

Борьба за голоса

Существует мнение, что заявления иранских генералов о наращивании военного присутствия в Сирии - риторика, адресованная в первую очередь населению собственной страны. Напомним, что 19 мая в Исламской республике пройдут президентские выборы. Основными соперниками действующего президента Хасана Роухани, принадлежащего к лагерю реформистов, выступающих за сближение с Западом, станут консерваторы Эбрахим Раиси и Мохаммад Багер Галибаф - сторонники более жесткой линии поведения на международной арене. Высказывания высших офицеров Корпуса стражей исламской революции, традиционно поддерживающего "ястребов", могут быть направлены на ту часть населения, которая выступает за более активное вмешательство Ирана в сирийский конфликт.

"Есть и еще один фактор - религиозный, - отмечает Антон Мардасов. - На всех международных переговорах по Сирии всегда подчеркивается, что для достижения мира в САР необходимо так или иначе разобраться со всеми экстремистскими исламскими группировками в стране - как суннитскими, так и шиитскими. Очень важный момент - какую тактику в этом противостоянии выберет Иран и военные советники КСИР. Если они начнут тайно или явно поддерживать своих более радикальных единоверцев в борьбе против суннитов, это точно не пойдет на пользу общему делу сирийского урегулирования".

*Террористическая организация, запрещенная в России.