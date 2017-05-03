Шойгу: контакты России и США по Сирии продолжаются на рабочем уровне
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Сергей Шойгу. Источник: www.ridus.ru
СОЧИ, 3 мая. /ТАСС/. Контакты России и США по Сирии продолжаются на рабочем уровне.
Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Он (механизм взаимодействия) не может не работать, контакт настолько тесный, что мы не можем не работать, - сказал министр. - У нас контакты на рабочем уровне были и продолжают быть".
По его словам, "здесь в первую очередь мы опираемся на то, что необходимо обеспечить безопасность наших пилотов, естественно всех тех, кто работает в этом небе". Шойгу отметил, что воздушный режим стал жестче, "раньше был своего рода уведомительный характер, сегодня он иной, сегодня он запросный".
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03.05.2017
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