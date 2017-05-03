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Ульяновское соединение ВДВ получило новейшие средства РЭБ и беспилотные летательные аппараты

04.05.2017 ЦАМТО 139 0
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"Леер-2". Фото пресс-службы ВДВ

ЦАМТО, 3 мая. В ходе планового перевооружения отдельная десантно-штурмовая бригада Воздушно-десантных войск (ВДВ), дислоцированная в Ульяновске, получила новейшие мобильные автоматизированные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Леер-2".

Данный комплекс предназначен для осуществления мероприятий радиоэлектронной имитации, постановки помех радиоэлектронным средствам, а также оценки радиоэлектронной обстановки, обнаружения и пеленгования средств ультракоротковолновой радиосвязи.

Кроме того, в соединение поступили многофункциональные комплексы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) "Орлан-10", "Тахион" и "Элерон-3СВ", которые позволяют в круглосуточном режиме вести воздушную разведку на удалении от 40 до 120 км.

Ведение разведки с обнаружением и идентификацией объектов можно вести как в ночное, так и в дневное время с передачей информации в реальном масштабе времени.

В ходе предстоящих занятий по боевой подготовке подразделения ВДВ смогут точно определять местоположение обнаруженного объекта благодаря применению приборов навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, а также вести аэрофотосъемку местности предполагаемых действий.

С началом летнего периода обучения военнослужащие десантно-штурмовой бригады будут осваивать новейшую технику в комплексе с применением технических и огневых преимуществ поступившего первого батальонного комплекта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
03.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Орлан-10
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
ГЛОНАСС

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