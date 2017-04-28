Генеральным директором "Мотовилихинских заводов" стал Александр Анохин
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ОАО «Мотовилихинские заводы»
Источник: ugspectehnika.ru
С 28 апреля Александр Анохин избран Генеральным директором ПАО "Мотовилихинские заводы". Такое решение принято на внеочередном общем собрании акционеров. Напомним, Александр Анохин исполнял обязанности Генерального директора машхолдинга с 9 марта 2017 года.
"Занимая такой пост, принято рассказывать о первоочередных планах. Не хочу говорить очевидное, но основных задач две: безусловное и скорейшее выполнение контрактов в рамках государственного оборонного заказа, а также стабилизация финансового состояния предприятия и реализация плана его скорейшего оздоровления", - прокомментировал своё назначение Александр Анохин.
Справочная информация
Анохин Александр Валерьевич родился 19 августа 1975 года в Ленинграде.
В 1997 году окончил факультет экономики и управления Санкт-Петербургского государственного технического университета по специальности "Международные экономические отношения".
В 2015 году окончил РАНХиГС по специальности "Государственное и муниципальное управление". Трудовую деятельность начал в 1995 году.
С 1995 по 2013 годы работал на руководящих должностях в различных коммерческих структурах.
С 2013 года до начала 2017 года работал Генеральным директором ООО "Молот-Оружие" (ГК "Ростех"; производство вооружения, военной и специальной техники, а также стрелкового оружия гражданского назначения).
С января 2014 года по настоящее время Генеральный директор и Член совета директоров АО "Спецремонт" Министерства обороны Российской Федерации.
Награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также ведомственными наградами Министерства обороны, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Женат, воспитывает двоих дочерей.
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28.04.2017
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