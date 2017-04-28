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Генеральным директором "Мотовилихинских заводов" стал Александр Анохин

04.05.2017 ПАО «Мотовилихинские заводы» 118 0
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ОАО «Мотовилихинские заводы»
ОАО «Мотовилихинские заводы»
Источник: ugspectehnika.ru

С 28 апреля Александр Анохин избран Генеральным директором ПАО "Мотовилихинские заводы". Такое решение принято на внеочередном общем собрании акционеров. Напомним, Александр Анохин исполнял обязанности Генерального директора машхолдинга с 9 марта 2017 года. 

"Занимая такой пост, принято рассказывать о первоочередных планах. Не хочу говорить очевидное, но основных задач две: безусловное и скорейшее выполнение контрактов в рамках государственного оборонного заказа, а также стабилизация финансового состояния предприятия и реализация плана его скорейшего оздоровления", - прокомментировал своё назначение Александр Анохин. 


Справочная информация

Анохин Александр Валерьевич родился 19 августа 1975 года в Ленинграде. 

В 1997 году окончил факультет экономики и управления Санкт-Петербургского государственного технического университета по специальности "Международные экономические отношения". 

В 2015 году окончил РАНХиГС по специальности "Государственное и муниципальное управление". Трудовую деятельность начал в 1995 году. 

С 1995 по 2013 годы работал на руководящих должностях в различных коммерческих структурах. 

С 2013 года до начала 2017 года работал Генеральным директором ООО "Молот-Оружие" (ГК "Ростех"; производство вооружения, военной и специальной техники, а также стрелкового оружия гражданского назначения). 

С января 2014 года по настоящее время Генеральный директор и Член совета директоров АО "Спецремонт" Министерства обороны Российской Федерации. 

Награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также ведомственными наградами Министерства обороны, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 

Женат, воспитывает двоих дочерей. 
28.04.2017
Права на данный материал
принадлежат ПАО «Мотовилихинские заводы»
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Мотовилиха
Ростех
Проекты
Гособоронзаказ

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