Генеральным директором "Мотовилихинских заводов" стал Александр Анохин



ОАО «Мотовилихинские заводы»

Источник: ugspectehnika.ru ОАО «Мотовилихинские заводы»Источник: ugspectehnika.ru

С 28 апреля Александр Анохин избран Генеральным директором ПАО "Мотовилихинские заводы". Такое решение принято на внеочередном общем собрании акционеров. Напомним, Александр Анохин исполнял обязанности Генерального директора машхолдинга с 9 марта 2017 года.

"Занимая такой пост, принято рассказывать о первоочередных планах. Не хочу говорить очевидное, но основных задач две: безусловное и скорейшее выполнение контрактов в рамках государственного оборонного заказа, а также стабилизация финансового состояния предприятия и реализация плана его скорейшего оздоровления", - прокомментировал своё назначение Александр Анохин.

Справочная информация

Анохин Александр Валерьевич родился 19 августа 1975 года в Ленинграде.

В 1997 году окончил факультет экономики и управления Санкт-Петербургского государственного технического университета по специальности "Международные экономические отношения".

В 2015 году окончил РАНХиГС по специальности "Государственное и муниципальное управление". Трудовую деятельность начал в 1995 году.

С 1995 по 2013 годы работал на руководящих должностях в различных коммерческих структурах.

С 2013 года до начала 2017 года работал Генеральным директором ООО "Молот-Оружие" (ГК "Ростех"; производство вооружения, военной и специальной техники, а также стрелкового оружия гражданского назначения).

С января 2014 года по настоящее время Генеральный директор и Член совета директоров АО "Спецремонт" Министерства обороны Российской Федерации.

Награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также ведомственными наградами Министерства обороны, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Женат, воспитывает двоих дочерей.