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Минобороны объявило о наборе для подготовки офицеров-информационщиков

04.05.2017 РИА Новости 141 1
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ФАРЭО
Курсанты ФАРЭО ВУНЦ ВВС ВВА
Источник: Курсанты

МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Минобороны России объявило первый набор курсантов для подготовки специалистов в сфере информационного обеспечения деятельности Вооруженных сил, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"Минобороны России объявляет набор курсантов для обучения по новой военной специальности "Информационное и медиакоммуникационное обеспечение военной деятельности"", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, программа подготовки будет включать в себя, помимо военных дисциплин, учебные предметы, необходимые для формирования у обучающихся устойчивых знаний и навыков для работы как в органах информационного обеспечения, так и в средствах массовой информации Вооруженных сил.

Отмечается, что особое внимание офицеров-информационщиков будет уделяться особенностям профессиональной деятельности в эпоху развития цифровых технологий, работе с интернет-ресурсами, а также самостоятельному производству современных медиапродуктов.

Обучение начинается с 1 сентября на базе Военного университета в Москве. Учебная программа рассчитана на пять лет с присвоением выпускникам воинского звания "лейтенант" и распределением на соответствующие воинские должности. Сообщается, что юноши, желающие освоить новую профессию, могут подать заявление в ближайший отдел военного комиссариата субъекта РФ.
03.05.2017
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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Восход
12921
№1
04.05.2017 05:17
Цитата, q
Отмечается, что особое внимание офицеров-информационщиков будет уделяться особенностям профессиональной деятельности в эпоху развития цифровых технологий, работе с интернет-ресурсами, а также самостоятельному производству современных медиапродуктов.
Самое главное, это методология поиска. Невозможно знать все, но можно знать как искать и что искать. И соответственно уметь это применить.

В эпоху интернета с поминутной тарификацией по карточкам (со скоростью, не превышающей 26-36кбит/с), когда еще не существовало Google Earth и Google Maps, я находил спутниковые снимки интересующих меня районов на ftp серверах NASA и CIA.

Последние частенько публиковали фото советских и российских ВМБ и их окрестностей, а мне, юноше, очень хотелось эти окрестности облазить. На отечественных гражданских картах такие районы представляли собой "белые пятна" ("зверосовхозы", "руины", "развалины"...)

Проблема поиска через ftp сервер заключалась в основном в том, что там располагался список из нескольких сотен ссылок на изображения (открывать которые со скоростью 26-36кбит/с) было проблематично (на открытие каждого уходило по 10-15 минут). Но название каждого снимка включало в себя широту, долготу и дату съемки, этого было достаточно.

Я привел свой пример только в качестве того, что даже в условиях лютых ограничений и мизерных возможностей - можно найти и воспользоваться интересующей информацией.
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