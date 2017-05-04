Минобороны объявило о наборе для подготовки офицеров-информационщиков

Восход 12921

№1 04.05.2017 05:17 Цитата, q Отмечается, что особое внимание офицеров-информационщиков будет уделяться особенностям профессиональной деятельности в эпоху развития цифровых технологий, работе с интернет-ресурсами, а также самостоятельному производству современных медиапродуктов. Самое главное, это методология поиска. Невозможно знать все, но можно знать как искать и что искать. И соответственно уметь это применить.



В эпоху интернета с поминутной тарификацией по карточкам (со скоростью, не превышающей 26-36кбит/с), когда еще не существовало Google Earth и Google Maps, я находил спутниковые снимки интересующих меня районов на ftp серверах NASA и CIA.



Последние частенько публиковали фото советских и российских ВМБ и их окрестностей, а мне, юноше, очень хотелось эти окрестности облазить. На отечественных гражданских картах такие районы представляли собой "белые пятна" ("зверосовхозы", "руины", "развалины"...)



Проблема поиска через ftp сервер заключалась в основном в том, что там располагался список из нескольких сотен ссылок на изображения (открывать которые со скоростью 26-36кбит/с) было проблематично (на открытие каждого уходило по 10-15 минут). Но название каждого снимка включало в себя широту, долготу и дату съемки, этого было достаточно.



Я привел свой пример только в качестве того, что даже в условиях лютых ограничений и мизерных возможностей - можно найти и воспользоваться интересующей информацией. Самое главное, это методология поиска. Невозможно знать все, но можно знать как искать и что искать. И соответственно уметь это применить.В эпоху интернета с поминутной тарификацией по карточкам (со скоростью, не превышающей 26-36кбит/с), когда еще не существовало Google Earth и Google Maps, я находил спутниковые снимки интересующих меня районов на ftp серверах NASA и CIA.Последние частенько публиковали фото советских и российских ВМБ и их окрестностей, а мне, юноше, очень хотелось эти окрестности облазить. На отечественных гражданских картах такие районы представляли собой "белые пятна" ("зверосовхозы", "руины", "развалины"...)Проблема поиска через ftp сервер заключалась в основном в том, что там располагался список из нескольких сотен ссылок на изображения (открывать которые со скоростью 26-36кбит/с) было проблематично (на открытие каждого уходило по 10-15 минут). Но название каждого снимка включало в себя широту, долготу и дату съемки, этого было достаточно.Я привел свой пример только в качестве того, что даже в условиях лютых ограничений и мизерных возможностей - можно найти и воспользоваться интересующей информацией.