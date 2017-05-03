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Испытания истребителя ПАК ФА со штатным двигателем начнутся в ближайшее время

04.05.2017 ЦАМТО 193 0
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Истребитель Т-50-5Р
Восстановленный в 2015 году пятый летный опытный образец истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолет Т-50-5Р (бортовой номер "055")
Источник: Макс Скрябин / russianplanes.net

ЦАМТО, 3 мая. Испытания истребителя ПАК ФА (Т-50) со штатным двигателем начнутся в ближайшее время. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил генеральный конструктор ОАК Сергей Коротков.

Пока опытные образцы ПАК ФА летают с двигателем "первого этапа" – "изделием 117", который уже запущен в серийное производство. Основной двигатель – "второго этапа" – пока разрабатывается. "Испытания самолета Т-50 с двигателем следующего поколения, который и предназначался для этого самолета, начнутся в ближайшее время", – сказал С.Коротков. Двигатель "второго этапа" по топливной эффективности и удельной тяге будет значительно превосходить "изделие 117", а по конструктивно-технологическому исполнению и уровню достигаемых параметров будет полностью соответствовать мировому уровню двигателя пятого поколения, отмечает агентство.
03.05.2017
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Продукция
ПАК ФА
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